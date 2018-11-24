鑽進hristina Zeller的異想世界

2018年11月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

DELVAUX Byzantine肩背吊飾，3萬9600元。（DELVAUX提供）

DELVAUX Brillant系列60周年紀念款Le Diva包款，價格店洽。（DELVAUX提供）

DELVAUX手拿零錢包Saint Moritz，3萬2900元。（DELVAUX提供）

女星蕾哈娜是Zeller最感意外的顧客之一，她手中拿的正是DELVAUX限量推出的透明Brillant X-Ray包款。（CFP提供）

與Christina Zeller碰面的地點，是隱身在巴黎左岸小巷中的Galerie Downtown，這裡也是DELVAUX 2018秋冬系列的展示場。留著俐落短髮的她，有著巴黎女人混著菸草與香水的獨特韻味，曾在Christian Lacroix、GIVENCHY等法國品牌配件部門累積多年經驗，7年前轉戰低調奢華的比利時品牌DELVAUX，Zeller說：「在比利時，我體驗到了一種不同的幽默感，可以讓我發揮更多的想像。」

不斷創新 讓品牌更摩登

對於一個歷史悠久的製包品牌來說，要兼顧傳統與當代特質，還要持續玩出驚喜感，固然是難題所在。Zeller表示，做一個不時尚的時尚品牌，就是她給出的解答，「今天你或許是時髦的，改天你可能就出局了，藉由不斷的創新，才能使品牌更為摩登。」

靈感充沛的她，將生活中的啟發轉為創意思維，甚至連電視劇《冰與火之歌》中戰士們的鎧甲，都能變身為2017秋冬系列主角，「像是為同樣一本書寫下新的篇章，主題依然圍繞著大膽、優雅，只不過是換了一種表述方法罷了。」Zeller坦言，當今消費者在入手奢侈品時，不單純只是買東西，還是對品牌整體表現出的態度及其溝通的方式買單。

驚訝蕾哈娜是品牌粉絲

DELVAUX細膩工藝背後的奇思異想與不可言喻的優雅氛圍，亦為其培養出一群死忠愛好者，包括碧昂絲（Beyonce）、蕾哈娜（Rihanna）等巨星，都拜倒在品牌魅力之下。「我們不太喜歡藉由商業模式與名人合作，因為我們想維持品牌的可信度及真實性，但我們十分幸運受到許多名人們的青睞，像是我就非常驚訝蕾哈娜會是我們的顧客之一。」

在Zeller掌舵下，DELVAUX的精彩旅程繼續，在玩味過她最喜歡的非洲部落後，現則選在斯拉夫傳說縈繞的冬日仙境中停泊。最新推出的耶誕系列中，以適逢誕生一甲子的Brillant包款為基礎，莫斯科聖巴茲爾大教堂的洋蔥穹頂及出自Zeller筆下的可愛俄羅斯娃娃，均化身為包款或吊飾，並以阿爾卑斯山脈的滑雪勝地命名，奏出一首趣味橫生的冬日狂想曲。

(中國時報)