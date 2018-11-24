嗅出Francis Kurkdjian的香氛日常

2018年11月24日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

MFK首席執行長Marc Chaya（左）與創辦人Francis Kurkdjian。（MFK提供）

MFK「自由之我」淡香水，價格未定。（MFK提供）

法國頂級香氛Maison Francis Kurkdjian（MFK）成為低調夯賣的個性香氛代表，創辦人Francis Kurkdjian日前親臨台灣出席新品「自由之我」淡香水發表，接受本報專訪時說：「所有的味道都在我的腦海之中，我不是用鼻子，而是用頭腦創作。」

從電影與時裝汲取靈感

13歲時，Kurkdjian看了法國電影《Le sauvage》，從此立下成為調香師的夢想，迄今他仍從電影與時裝汲取靈感，他說：「這不會是全部的靈感來源，而是那細微在生活裡發生變化。」他也強調用腦創作的力量，指了指自己腦袋說：「就像作家不會用手來創作，攝影師也不是用眼睛，所有的一切都在腦中有了構思。」

像是近年他發現秀場男女界線越來越模糊，男裝女穿、女裝男穿，性別產生了流動，反應了當代的性別潮流，因此新香大膽將這個概念作為設計。「這是香氛史上史無前例的挑戰。」他透露是以49種同樣香材，打造2款不同味道的「自由之我淡香水」，一款木質調，另一則是東方調性的神祕麝香，雖整整歷時18個月創作，「打造香氛不在於時間的長短，而是一種樂趣。」

不是香水迷 調香是工作

Kurkdjian曾在受訪時表示自己幾乎不用香水，也不收藏香水，所有香水迷會做的事，他都不會，「調香就是工作。」回答很不浪漫，卻很實在；受訪時他還隨手拿起採訪桌上的香水擦拭，原來他喜歡香水瓶乾乾淨淨的，不論是瓶身或是香水噴頭，還這麼邊訪邊擦，我們好奇問起擦拭的訣竅，他說，就像把電腦螢幕、眼鏡鏡面擦乾淨一樣，擦香水瓶就是這麼日常的事。

對台灣消費者對MFK的熱愛，Kurkdjian感謝外，也說品牌不透過廣告宣傳，因此每個購買者都是因為真心喜歡MFK而來；他同時也鼓勵想朝向調香師之路的人，不妨到法國調香學校進修，因為這才是正規也是最好的入門方式。

(中國時報)