Christmas Fashion

2018年11月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

由攝影師Petra Collins掌鏡的GUCCI禮讚大片，於義大利杜林的國王舞廳中登場，換上2019早春裝束的模特，沉浸於復古的浪漫節奏中。（GUCCI提供）

模特戴HERMES愛馬仕「狂歡夜」喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，100x100公分，2萬6300元。（HERMES提供）

GUCCI壓層皮革小號肩背包及金屬壓層皮革卡夾，價格店洽。（GUCCI提供）

LOEWE Barcelona Tulip手袋，11萬6000元。（LOEWE提供）

EMPORIO ARMANI黑藍撞色老鷹Logo斜肩包，2萬6800元。（EMPORIO ARMANI提供）

dunhill紅色皮革長褲，價格店洽。（dunhill提供）

Ermenegildo Zegna與Master& Dynamic聯名，使用獨家PELLE TESSUTA技術，打造Zegna Toyz系列黑膠唱片機及耳機。（Ermenegildo Zegna提供）

Rosenthal Meets Versace 2018節日限定瓷器系列瓷盤組，價格店洽。（VERSACE提供）

Alice+Olivia StaceFace毛毛鞋底穆勒鞋，1萬6500元。（MOYNAT提供）

Kate Spade New York找來美國女星Margaret Qualley拍攝耶誕大片，為品牌25周年慶祝活動畫上完美句點，拿Sam粉色尼龍中型手袋7800元。（Kate Spade New York提供）

Mulberry Amberley珊瑚色心型絎縫手袋，3萬5700元。（Mulberry提供）

MOYNAT Minaudiere鏤空圓球金屬手拿包，售價未定。（MOYNAT提供）

Kate Spade New York蘋果造型戒指，6200元。（Kate Spade New York提供）

Salvatore Ferragamo異色拼接絲巾，1萬7900元。（Salvatore Ferragamo提供）

rag & bone碳灰色喀什米爾老虎圖案毛衣，2萬5000元。（rag & bone提供）

由設計師Nathan Jenden操刀的Diane von Furstenberg，將60、70年代風靡紐約的普普藝術，運用在棕櫚葉、花朵等圖騰上，譜出重生般的生命力。（Diane von Furstenberg提供）

COACH Shadow Rexy帆布托特袋，7500元。（COACH提供）

BURBERRY最新佳節形象廣告中，歌手M.I.A、演員Kristin Scott Thomas等人穿上品牌經典風衣、西裝，以不同視角詮釋別具英倫風味的耶誕餐桌時光。（BURBERRY提供）

2018準備倒數，正式邁入年末派對季，面對大大小小主題趴，時尚品牌們也變身職業玩家，啟動隱藏角色，奢華上陣。

狂歡從餐桌開始

民以食為天，戲劇化的耶誕夜往往從餐桌上開始，BURBERRY在Riccardo Tisci執掌下的首部佳節形象廣告《Close Your Eyes and Think of Christmas》，即以不同視角詮釋別具英倫風味的耶誕節。由藝術家兼攝影師Juno Calypso操刀的微電影中，歌手M.I.A、演員Kristin Scott Thomas等人穿上品牌經典風衣、西裝，演出餐桌旁暨親密又疏離的闔家團聚時光，透過顛覆性的鏡頭，探索傳統與儀式存在的意義。

籠罩復古光暈的GUCCI，把故事場景拉至義大利杜林（Torino）的國王舞廳（Le Roi），身著華服的賓客們，在這個由60年代建築師Carlo Mollino設計的空間內忘情舞動。酒酣耳熱之際，餐桌上閃著耀眼金屬色澤的小包、卡夾映入眼簾，意外成為畫面中最令人食指大動的美味佳餚。

琳琅滿目的精美餐具，更是不能少的關鍵角色，VERSACE就找來德國百年瓷器品牌Rosenthal聯手，推出節日限定餐瓷系列，體現義大利人溫馨共聚的家庭觀念。LOEWE則自蘇格蘭建築師Charles Rennie Mackintosh設計的日常用具延伸，包款金屬鏈帶上隱藏的湯匙造型，搭配以皮革工藝描繪的幾何花朵圖騰，細膩中撒上粗獷的藝術調味，可以有滋有味地盡情品嘗。

叛逆搖滾的紳士

狂歡夜揭幕，紳士搖滾現身，脫掉一絲不苟的沉重包袱，為派對拾起鼓棒。HERMES愛馬仕搶先為男人圍上音符的悸動，出自設計師Dimitri Rybaltchenko筆下的等比例唱盤，映著戴上蓄勢待發的DJ倒影，混音控制台上的播放列表，〈Cheval Surprise〉、〈Prieres au Vent〉等品牌暢銷「單曲」一一放送，為將至的喧囂熱鬧開場。

背負著義大利工藝靈魂的Ermenegildo Zegna，則將獨家開發的PELLE TESSUTA技術套上不羈玩心，邀請源自紐約的音樂玩家Master & Dynamic做伙，利用幼細的小羊皮皮條，在特別的織皮機上織出特殊圖樣，人字紋花紋可追溯至品牌歷史檔案，為看似飄渺的旋律增添手工溫度。

置身反骨至上的主題趴，請出潛伏的龐克精神上身，來到發源地倫敦，dunhill創意總監Mark Weston表示，英倫風格不是只有一種方式，抓人眼球的牛血紅小牛皮褲，是結合傳統的現代風格，偶一為之的放縱快感。象徵瀟灑摩登的義大利品牌EMPORIO ARMANI也找回1990年代的街頭風格，斜背肩包單刀赴會，不管台上玩的是另類搖滾，還是不修邊幅的油漬搖滾，閃耀的老鷹Logo，都為久違的叛逆照亮出口。

童話世界找浪漫

並非人人都在尋找王子與公主的浪漫關係，但都可以在非寫實的童話世界裡遠離塵囂，Kate Spade New York找來美國女星Margaret Qualley擔當故事主角，在前往曼哈頓派對的路上，巧遇命中注定的Sam手袋。披上淡粉色緞料的包款，彷彿寸步不離的貼心閨蜜，桃紅色的亮麗標籤，註記女孩與品牌間25年充滿驚喜的堅定友誼。

時光回溯，畫面停格很久很久以前，攝影師Petra Collins鏡頭下的GUCCI女孩，隨著喇叭裡Cher〈Take Me Home〉的歌聲搖曳，身上的早春垂墜洋裝和著節拍律動，享受設計師Alessandro Michele折衷王國裡的迷幻節奏。來自皇室國度的Mulberry，則為名叫Amberley的女孩換上珊瑚色新裝，心形絎縫細節，呼應血液裡奔騰的馬術傳統。

水泥叢林中，女孩們尋找現代寓言，戴上圓圓墨鏡的StaceFace，擦上一抹紅脣，成為神祕又俏皮的紐約代言人。為了即將展開的耶誕派對，Alice + Olivia為這位熟悉的臉孔妝點毛絨緄邊及金屬鉚釘，化身穆勒鞋頭上的個性女王。巴黎Rue Saint-Honore街上，歷史悠久的MOYNAT將盛裝華麗的手工鏤空金屬圓球繫於仕女腕間，宛如藝術品般，吸引眾人目光，為都市神話的幸福結局畫上完美句點。

珍奇動物來開趴

時序入冬，但心仍向陽，幻想著物種豐沛的熱帶奇景，讓現實或虛擬中誕生的可愛動物們，為佳節的歡樂氛圍引路。BVLGARI寶格麗呼叫永生靈蛇標誌，並以鮮活的普普風格潤色，隸屬「Pop Wishes」系列中的Serpenti Forever包款，裹著甜美的糖果石英光澤，蛇頭包釦銜著的經典琺瑯八芒星，可追溯至品牌羅馬總店的地板鑲嵌，代表著和諧與平衡，更體現「條條大路通羅馬」的意象。設計師Nathan Jenden回歸的Diane von Furstenberg，將60、70年代風靡紐約的普普藝術，運用在棕櫚葉、花朵等圖騰上，讓名為「Phoenix」（鳳凰）的佳節系列，譜出重生般的生命力。

遠東的異域風情，亦是不少設計師魂牽夢縈的靈感泉源，Salvatore Ferragamo女裝創意總監Paul Andrew，即自品牌博物館中一款90年代印花出發，透過絲巾、鞋履暢遊蘇門答臘叢林祕境。來自紐約的rag & bone，把狂野的老虎圖案加入喀什米爾嵌花毛衣中，以中性慵懶的輪廓，重現林中之王的瀟灑英姿。而COACH則請出當家花旦Rexy恐龍，記錄她在美式鄉村印花背景中的狂奔模樣，貼合品牌親切討喜的年輕形象。

(中國時報)