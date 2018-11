Christmas Fashion

2018年11月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

由攝影師Petra Collins掌鏡的GUCCI禮讚大片,於義大利杜林的國王舞廳中登場,換上2019早春裝束的模特,沉浸於復古的浪漫節奏中。(GUCCI提供)

模特戴HERMES愛馬仕「狂歡夜」喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾,100x100公分,2萬6300元。(HERMES提供)

GUCCI壓層皮革小號肩背包及金屬壓層皮革卡夾,價格店洽。(GUCCI提供)

LOEWE Barcelona Tulip手袋,11萬6000元。(LOEWE提供)

EMPORIO ARMANI黑藍撞色老鷹Logo斜肩包,2萬6800元。(EMPORIO ARMANI提供)

dunhill紅色皮革長褲,價格店洽。(dunhill提供)

Ermenegildo Zegna與Master& Dynamic聯名,使用獨家PELLE TESSUTA技術,打造Zegna Toyz系列黑膠唱片機及耳機。(Ermenegildo Zegna提供)

Rosenthal Meets Versace 2018節日限定瓷器系列瓷盤組,價格店洽。(VERSACE提供)

Alice+Olivia StaceFace毛毛鞋底穆勒鞋,1萬6500元。(MOYNAT提供)

Kate Spade New York找來美國女星Margaret Qualley拍攝耶誕大片,為品牌25周年慶祝活動畫上完美句點,拿Sam粉色尼龍中型手袋7800元。(Kate Spade New York提供)

Mulberry Amberley珊瑚色心型絎縫手袋,3萬5700元。(Mulberry提供)

MOYNAT Minaudiere鏤空圓球金屬手拿包,售價未定。(MOYNAT提供)

Kate Spade New York蘋果造型戒指,6200元。(Kate Spade New York提供)

Salvatore Ferragamo異色拼接絲巾,1萬7900元。(Salvatore Ferragamo提供)

rag & bone碳灰色喀什米爾老虎圖案毛衣,2萬5000元。(rag & bone提供)

由設計師Nathan Jenden操刀的Diane von Furstenberg,將60、70年代風靡紐約的普普藝術,運用在棕櫚葉、花朵等圖騰上,譜出重生般的生命力。(Diane von Furstenberg提供)

COACH Shadow Rexy帆布托特袋,7500元。(COACH提供)

BURBERRY最新佳節形象廣告中,歌手M.I.A、演員Kristin Scott Thomas等人穿上品牌經典風衣、西裝,以不同視角詮釋別具英倫風味的耶誕餐桌時光。(BURBERRY提供)

2018準備倒數,正式邁入年末派對季,面對大大小小主題趴,時尚品牌們也變身職業玩家,啟動隱藏角色,奢華上陣。

狂歡從餐桌開始

民以食為天,戲劇化的耶誕夜往往從餐桌上開始,BURBERRY在Riccardo Tisci執掌下的首部佳節形象廣告《Close Your Eyes and Think of Christmas》,即以不同視角詮釋別具英倫風味的耶誕節。由藝術家兼攝影師Juno Calypso操刀的微電影中,歌手M.I.A、演員Kristin Scott Thomas等人穿上品牌經典風衣、西裝,演出餐桌旁暨親密又疏離的闔家團聚時光,透過顛覆性的鏡頭,探索傳統與儀式存在的意義。

籠罩復古光暈的GUCCI,把故事場景拉至義大利杜林(Torino)的國王舞廳(Le Roi),身著華服的賓客們,在這個由60年代建築師Carlo Mollino設計的空間內忘情舞動。酒酣耳熱之際,餐桌上閃著耀眼金屬色澤的小包、卡夾映入眼簾,意外成為畫面中最令人食指大動的美味佳餚。

琳琅滿目的精美餐具,更是不能少的關鍵角色,VERSACE就找來德國百年瓷器品牌Rosenthal聯手,推出節日限定餐瓷系列,體現義大利人溫馨共聚的家庭觀念。LOEWE則自蘇格蘭建築師Charles Rennie Mackintosh設計的日常用具延伸,包款金屬鏈帶上隱藏的湯匙造型,搭配以皮革工藝描繪的幾何花朵圖騰,細膩中撒上粗獷的藝術調味,可以有滋有味地盡情品嘗。

叛逆搖滾的紳士

狂歡夜揭幕,紳士搖滾現身,脫掉一絲不苟的沉重包袱,為派對拾起鼓棒。HERMES愛馬仕搶先為男人圍上音符的悸動,出自設計師Dimitri Rybaltchenko筆下的等比例唱盤,映著戴上蓄勢待發的DJ倒影,混音控制台上的播放列表,〈Cheval Surprise〉、〈Prieres au Vent〉等品牌暢銷「單曲」一一放送,為將至的喧囂熱鬧開場。

背負著義大利工藝靈魂的Ermenegildo Zegna,則將獨家開發的PELLE TESSUTA技術套上不羈玩心,邀請源自紐約的音樂玩家Master & Dynamic做伙,利用幼細的小羊皮皮條,在特別的織皮機上織出特殊圖樣,人字紋花紋可追溯至品牌歷史檔案,為看似飄渺的旋律增添手工溫度。

置身反骨至上的主題趴,請出潛伏的龐克精神上身,來到發源地倫敦,dunhill創意總監Mark Weston表示,英倫風格不是只有一種方式,抓人眼球的牛血紅小牛皮褲,是結合傳統的現代風格,偶一為之的放縱快感。象徵瀟灑摩登的義大利品牌EMPORIO ARMANI也找回1990年代的街頭風格,斜背肩包單刀赴會,不管台上玩的是另類搖滾,還是不修邊幅的油漬搖滾,閃耀的老鷹Logo,都為久違的叛逆照亮出口。

童話世界找浪漫

並非人人都在尋找王子與公主的浪漫關係,但都可以在非寫實的童話世界裡遠離塵囂,Kate Spade New York找來美國女星Margaret Qualley擔當故事主角,在前往曼哈頓派對的路上,巧遇命中注定的Sam手袋。披上淡粉色緞料的包款,彷彿寸步不離的貼心閨蜜,桃紅色的亮麗標籤,註記女孩與品牌間25年充滿驚喜的堅定友誼。

時光回溯,畫面停格很久很久以前,攝影師Petra Collins鏡頭下的GUCCI女孩,隨著喇叭裡Cher〈Take Me Home〉的歌聲搖曳,身上的早春垂墜洋裝和著節拍律動,享受設計師Alessandro Michele折衷王國裡的迷幻節奏。來自皇室國度的Mulberry,則為名叫Amberley的女孩換上珊瑚色新裝,心形絎縫細節,呼應血液裡奔騰的馬術傳統。

水泥叢林中,女孩們尋找現代寓言,戴上圓圓墨鏡的StaceFace,擦上一抹紅脣,成為神祕又俏皮的紐約代言人。為了即將展開的耶誕派對,Alice + Olivia為這位熟悉的臉孔妝點毛絨緄邊及金屬鉚釘,化身穆勒鞋頭上的個性女王。巴黎Rue Saint-Honore街上,歷史悠久的MOYNAT將盛裝華麗的手工鏤空金屬圓球繫於仕女腕間,宛如藝術品般,吸引眾人目光,為都市神話的幸福結局畫上完美句點。

珍奇動物來開趴

時序入冬,但心仍向陽,幻想著物種豐沛的熱帶奇景,讓現實或虛擬中誕生的可愛動物們,為佳節的歡樂氛圍引路。BVLGARI寶格麗呼叫永生靈蛇標誌,並以鮮活的普普風格潤色,隸屬「Pop Wishes」系列中的Serpenti Forever包款,裹著甜美的糖果石英光澤,蛇頭包釦銜著的經典琺瑯八芒星,可追溯至品牌羅馬總店的地板鑲嵌,代表著和諧與平衡,更體現「條條大路通羅馬」的意象。設計師Nathan Jenden回歸的Diane von Furstenberg,將60、70年代風靡紐約的普普藝術,運用在棕櫚葉、花朵等圖騰上,讓名為「Phoenix」(鳳凰)的佳節系列,譜出重生般的生命力。

遠東的異域風情,亦是不少設計師魂牽夢縈的靈感泉源,Salvatore Ferragamo女裝創意總監Paul Andrew,即自品牌博物館中一款90年代印花出發,透過絲巾、鞋履暢遊蘇門答臘叢林祕境。來自紐約的rag & bone,把狂野的老虎圖案加入喀什米爾嵌花毛衣中,以中性慵懶的輪廓,重現林中之王的瀟灑英姿。而COACH則請出當家花旦Rexy恐龍,記錄她在美式鄉村印花背景中的狂奔模樣,貼合品牌親切討喜的年輕形象。

(中國時報)