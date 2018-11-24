MIDO 100年看見星表情

2018年11月24日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

名模Romee Strijd出席美度表在新加坡舉辦的百年慶活動，佩戴還未上市的Rainflower女表。（MIDO提供）

美度表發表Rainflower女表的晚宴派對，特別選在蓮花造型的「藝術科學博物館」。（陶福媛攝）

模特兒展示全球新上架的Baroncelli Ⅱ永恆系列晨夕女表。（陶福媛攝）

美度表以新加坡蓮花造型的「藝術科學博物館」發想Rainflower女表。（MIDO提供）

MIDO新上市Baroncelli Ⅱ永恆系列晨夕鑽表，隨盒附贈兩款表帶，3萬1600元。（MIDO提供）

MIDO推出搭配3種表帶的Baroncelli Ⅱ永恆系列晨夕鑽表，3萬1600元。（MIDO提供）

名模Romee Strijd為MIDO設計的Rainflower女表，選用玫瑰金表殼、綠色寶石時標和黑色表帶，風格簡約。（MIDO提供）

MIDO新上市Baroncelli Ⅱ永恆系列晨夕鑽表，擁有3種風情，各3萬1600元。（MIDO提供）

美度表（MIDO）今年為品牌創立100周年，打從年初即陸續在全球展開巡迴歡慶活動，繼上海、台北、墨西哥等城市之後，MIDO於22日在新加坡發表全新女表Rainflower系列女表，維密天使女模Romee Strijd受邀與會，並展示她設計的女表。

Rainflower水瀑、蓮花為意象

MIDO新發表的Rainflower女表是以新加坡的「藝術科學博物館」為設計靈感，博物館的外觀就像一朵盛開的蓮花，10根管狀物也像是捧著雨水的雙手，當下雨時雨水會順著建築物流向中央的蓄水池，形成壯觀小瀑布，雨水可回收再利用，MIDO以「Rainflower」命名，饒富意義。

發表Rainflower女表的晚宴派對，就特別選在「藝術科學博物館」登場，VIP置身在充滿藝術與科技氣氛的展場，以品牌百年的「過去。現在。未來」3大主題串連，VIP沿著長廊一路欣賞品牌的骨董表，隨後玩賞甫全球上架的Baroncelli Ⅱ永恆系列晨夕女表，最後在中庭雨水蓄水池畔進入高潮，一只純白色的Rainflower未來概念表現身展場，猶如在池中綻放的蓮花般清新脫俗。

廣邀消費者上網參與設計

受邀出席晚宴的維密天使Romee Strijd盛裝出席盛會，佩戴一只她親自參與設計的Rainflower女性腕表，以簡單的玫瑰金表殼、綠色沙佛萊寶石時標搭配黑色表帶，風格簡約時尚。

MIDO這款融入未來概念的Rainflower女表，即起公開邀請消費者上網參與設計，只要登上https://rainflower.midowatches.com/cn/，點選喜愛的表殼、表帶、鑲嵌寶石、表盤顏色、時標設計等，就有機會贏得Rainflower腕表或新加坡雙人遊等大獎，該表預計明年5月才會問市，售價未定。

(中國時報)