韓流擊垮小英！票開不出來 丁守中凌晨決提當選無效之訴

2018年11月25日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉民進黨大敗！綠執政20年的高雄翻為藍天，韓國瑜贏陳其邁14萬票，台中市盧秀燕和新北市侯友宜大勝，無黨籍台北市長柯文哲驚險連任，綠版圖由4都9縣縮水為2都4縣，宜蘭、彰化、雲林、澎湖和嘉義市都被翻轉，蔡英文請辭黨主席，賴揆、陳菊請辭則獲慰留。

綠軍潰敗 蔡請辭黨主席

本屆縣市長選舉被視為執政黨的期中考，民進黨大敗，輸掉原本執政的高雄、台中2都和5縣市，預估將衝擊蔡英文總統2020年連任之路。

最受矚目的高雄市長之戰，異軍突起的國民黨韓國瑜打著「貨出得去，人進的來」，擊垮原本預估「躺著都能上」的民進黨陳其邁，不僅贏陳15萬多票，也把國民黨得票率從上一屆的3成，一舉提高到5成4。

禿子光芒萬丈 照亮全黨

台中市長部分，綠營原本預估林佳龍可順利取得連任，在「韓流」外溢效果帶動下，盧秀燕大勝林佳龍近21萬票，連支持者都感到意外。

在新北市，國民黨籍候選人侯友宜，狂勝民進黨蘇貞昌29萬票；六都中最驚險的是台北市，昨天在開票過程中，無黨籍柯文哲和國民黨籍丁守中互有領先，柯P最後險勝丁丁，六都中，民進黨只保住台南市和桃園市兩都。

縣市部分，綠營執政的宜蘭縣改朝換代，國民黨籍林姿妙大勝民進黨陳歐珀，彰化縣由國民黨籍的王惠美勝出，狠甩現任縣長魏明谷。

綠營長期執政的雲林縣，國民黨張麗善打敗民進黨打敗李進勇；嘉義市也由國民黨前市長黃敏惠勝出，打斷民進黨現任市長涂醒哲的連任路。原由無黨籍傅崐萁執政的花蓮縣，由夫人徐榛蔚出征，也順利當選。

投開票亂象叢生 引民怨

離島3縣，藍軍全壘打，澎湖縣現任縣長民進黨籍陳光復尋求連任失敗，由老縣長國民黨籍候選人賴峰偉取代，金門縣、連江縣也由藍營的楊鎮浯、劉增應獲勝。

兼任民進黨主席的蔡英文總統，在確定慘敗後宣布負起責任請辭黨主席，行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊也宣布請辭，兩人都獲蔡慰留，蔡英文表示，民進黨將進行黨務改革，行政團隊須保持穩定。

本屆選舉因競爭激烈，各地投票所擠爆人潮，加上公投票張數太多，排隊投票要等半小時到一個半小時，引發民怨。至凌晨1:30，國民黨此次拿下607萬9875票，得票率48.81％，比起民進黨的488萬3287票，多出120萬，執政版圖也從1都5縣市成長為3都12縣市；與2016年總統大選朱王配獲381萬票相比，國民黨更大增了226萬票。

(中國時報)