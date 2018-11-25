別再搞政治 只要好生活！新聞透視－人民掀無色革命 逆襲蔡政府

2018年11月25日 04:11 中國時報 朱真楷

從台灣頭宜蘭，到南方政治堡壘高雄被攻破，證實2018不是民進黨與國民黨的戰爭，而是一場「政治vs.經濟」的抉擇；多數人民跳脫傳統藍綠政治窠臼，以選票對蔡英文的失德失能，及中央政府「重政治、輕經濟」施政綱領表達怒吼。這場選舉，堪稱是「台灣人的無色革命」。

權力沖昏頭 謙卑喊假的

公民自決意志逐步成熟，選民愈來愈易透過網路表達好惡，讓政治人物賞味期急速縮短。例如，陳水扁、馬英九遭遇民心潰散的時間點，約莫都落在第二任後；如今，蔡英文就職才2年半，卻已走入後扁、馬時期的困境。全新民主生態，讓不面對真實民意的政客，淘汰期愈來愈快。

回顧民進黨2014年一路從地方贏到中央後，府、院、黨主流人物，顯然都被權力沖昏頭，自以為拿到選票就能操控民意，渾身傲氣不見謙卑，總把批判、質疑視為一小搓意見，甚至直接扣上「假新聞」大帽，久而久之，自困「聽不見人民聲音」的權力孤塔。

人民的聲音又是什麼？如果問100個人，或許會有101種答案；但相信多數人都有共通點，就是期望政府能讓自己過好生活；講得更白，就是經濟擺中間，政治放兩邊，而這也就是韓國瑜能翻轉高雄的底氣。不幸的是，蔡英文反其道而行，任何施政均以藍綠做切割，讓公共政策到人事安排都布滿政治算計。

施政忙鬥爭 蔡沉淪威權

過去1年，從課綱去中化、鈔票去蔣化；找陳師孟辦藍不辦綠、找吳茂昆「拔管」、找張天欽設東廠、找陳英鈐扭曲中選會的中立性。甚至一度企圖挾故宮國寶挽救南部選情，政治凌駕一切已趨近瘋狂。

試問，如果今天做這些事的人是國民黨，民進黨你會怎麼做？如果連自己都不忍卒睹，是要老百姓如何吞得下去？更恐怖的是，眼見蔡英文落入威權，從府、院、立院到黨，竟沒半個吹哨者，反而昧著良心繼續縫補國王新衣，逼人民把2018視為「民進黨vs.討厭民進黨」的選戰，吹響無色革命號角。

改革是要讓社會更好。問題是，蔡英文的改革卻用錯方法、改錯方向，甚至只會改別人，自己人卻吃好吃滿、權力抓緊抓滿，這已不是改革，而是鬥爭。

歷經期中選舉潰敗，蔡英文總統確定是垮了。接下來，綠營有志之士要盡速勇敢扮演白血球，挑戰、修復失德失能的權力核心，號召黨回歸民意，修正施政軸線；若繼續隨蔡沉淪，注定將躲不過2020更大的政治海嘯。

(中國時報)