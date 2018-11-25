賴揆堅辭 是否改組待討論！民意有更高要求 小英辭黨主席

2018年11月25日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德發文表示，九合一大選是人民對政府施政檢驗，投票結果顯示人民並不滿意。對此，我感到抱歉，已向蔡英文總統口頭請辭，負起政治責任。（摘自賴清德臉書）

九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，各地支持者都很失望。圖為昨夜開票，民進黨台北市長候選人姚文智支持者，難過地流下淚水，工作人員趕緊向前擁抱。（張鎧乙攝）

九合一選舉民進黨大敗，身兼黨主席的蔡英文總統，昨晚發表3分鐘談話表示，對地方選舉的結果，會負起完全責任，即刻起辭去民進黨主席一職，「這次努力不夠，讓支持者失望了，在此也致上誠摯的歉意。」

昨確認九合一大選民進黨慘敗後，總府府祕書長陳菊、行政院長賴清德皆表示請辭，蔡英文都慰留。但賴揆堅辭，將再與蔡英文深談。

蔡英文昨晚在民進黨祕書長洪耀福、選對會召集人林錫耀、陳明文及執行長黃承國等人陪同下，召開記者會。蔡英文談話結束之後，只有微微點個頭便隨即離去，並未向支持者鞠躬。

蔡英文說，政府行政團隊應保持穩定，因此雖然行政院長賴清德已口頭請辭，她也請賴清德繼續留下來打拚，確保重大政策繼續推動。

民進黨祕書長洪耀福昨亦表示請辭，他表示，這次選舉挫敗，可證明是「黨在選戰策略嚴重失誤。」他還說，黨主席請辭後，規定由中常委互推主席，會依照從中常委互推一名為代理主席，代理主席上任後，很快進行黨的改組，並盡快處理產生，讓新的隊伍能有嶄新面貌、嶄新思維，繼續帶領黨往前進；11月28日中常會會推出代理黨主席。

對於這次高雄、新北的挫敗，洪耀福說，民進黨都坦然面對，為何會這樣，會去了解跟分析。

蔡英文指出，「今天，民主給我們上了一課，應該要虛心接受，對民意的展現及更高的要求要檢討，但一場選舉的成敗不能讓我們停下腳步，自怨自艾。」

至於敗選後，外界呼籲改組聲浪不斷，行政院發言人Kolas Yotaka轉述，賴揆認為，政局的安定與布局都必須審慎思考，需要更多討論。

賴揆在臉書表示，九合一大選，是人民對政府施政的檢驗，「而投票結果，顯示人民並不滿意」。對此，他感到抱歉，已向蔡英文總統口頭請辭，負起政治責任；對於蔡總統第一時間表達慰留，賴清德仍堅持走人，表示自已應該為選舉結果負責，所以會再與總統懇切深談。

(中國時報)