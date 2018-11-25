民進黨輸到脫褲痛！失執政7縣市 老巢高雄也不保

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中國時報
／台北報導

民進黨中央執政不利，不計後果強推改革，連帶影響地方選情，本次大選痛失7縣市，只保有基隆市、桃園市、台南市、新竹市、嘉義縣、屏東縣等6縣市，將半壁江山拱手奉還國民黨，就連老巢高雄市都被整碗端走，堪稱綠營史上最屈辱的一次慘敗。

2014年民進黨奇蹟似席捲全台13縣市，創下最多執政縣市紀錄，六都更一口氣搶下桃園市、台中市、台南市、高雄市等四都，並助攻柯文哲搶下台北市，奠定2016年大勝基礎。其中，從來不曾被看好的鄭文燦逆轉勝吳志揚，以及十年磨一劍的林佳龍打敗胡志強，最為關鍵。

至於台南市、高雄市2014年在還沒走下神壇的賴清德及最具份量的陳菊帶領下，不只市長贏得輕鬆，連市議員也跟著雞犬升天，從國民黨手中搶下議長寶座。

然而這一屆，民進黨掌握的四都一口氣就吐出來，馬上被國民黨反超車。蹲點多屆的林佳龍，只當一屆市長，屁股還沒坐熱就下台，另像彰化縣、嘉義市、澎湖縣也都是相同情況，這幾縣市其實一向都是藍綠各有領先，每次選舉都在拉鋸，勝負難料。

除了桃園市鄭文燦穩定勝選外，台南市這一都儘管是鐵票區，也贏得不夠漂亮，藍綠之外的無黨籍候選人共拿下近3成選票，反映基層綠營支持者心中的「賭爛」。

民進黨還能慶幸的是至少基隆市、桃園市、新竹市三個傳統上較偏藍的地區，沒受到惡劣大環境影響被一波帶走，甚至打從選舉一開始，就被各界看好連任有望，未受強力挑戰，可見藍綠版圖不再是無法撼動的鐵板一塊。

(中國時報)

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