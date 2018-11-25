九合一選舉 綠營大敗！新聞分析》用人唯綠除異己 選民起義滅東廠

九合一選舉24日開票，民進黨主席蔡英文（中）傍晚到黨中央坐鎮，晚間9時10分並舉行記者會，表示要對選舉不理想結果負起完全責任，她立即辭去主席一職。中央社記者施宗暉攝　107年11月24日

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中國時報
民進黨大敗 蔡英文宣布請辭黨主席

九合一選舉，綠營大敗，為捍衛綠色政權，執政黨在中央和地方執政「用人唯綠」，各部門充斥「張天欽們」政治打手，不僅政務官如此，連文官也一樣，立場傾綠就「官運亨通」，非我族類就「升官無望」，讓選民寒了心，也催出「滅東廠」的起義選票。

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民進黨搞社運和選戰人才濟濟，但擁有行政經驗的人才缺乏，執政後，從中央到各機關事業，一下子要找到適當的人遞補不容易。偏偏民進黨用人「顏色比能力重要」，加上部分深綠人士的「復仇者」心態，以致人人競相當打手，來展現忠誠。

監委陳師孟被提名時就不諱言，自己將「三分打老虎七分打司法」，專辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，還有對藍營總統及政務官縱放的法官。原本應中立的監察院，一下子被陳師孟搞成「復仇者的刑場」。

前促轉會副主委張天欽更離譜，被提名自傳就表明，如獲提名，一定「不負所託」。果然，為促進轉型正義而設的「促轉會」，被拿來當「專打藍營候選人」的政治打手，若非被媒體披露，「東廠」還不知會暗殺多少人清譽。

中選會主委陳英鈐如出一轍，中選會角色只能進行程序處理，但陳英鈐竟以政黨色彩作判斷，國民黨提公投案一直被找麻煩，陳英鈐用審查准駁方式做政治操作，還自比「裁判」，公然把個人意識形態帶到選務單位。

這些「張天欽們」的行為只是冰山一角，過去政黨無論如何更替，至少事務官仍可維持中立，現在卻連文官體系也不保，只要有綠色背景就可職位三級跳，與藍沾上邊，就等著被冷凍。

農委會旗下的豐年社只因替斗南農會出書，農會總幹事張有擇又被藍營提名參選鎮長，社長汪文豪就被農委會副主委李退之當面請辭。

在高雄市政府服務30多年退休的參事朱文明日前發文痛批，民進黨執政為達目的不擇手段，事務官不從者打入冷宮，逢迎者步步高升，讓公務員敢怒不敢言。

用人只問色彩，各機關打藍不打綠，施政愈來愈偏頗，讓「1124滅東廠」風潮襲捲全台，也激發民眾用選票來教訓執政黨。

(中國時報)

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