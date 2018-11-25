綠濫用公器 百姓看不下去

2018年11月25日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

民進黨這次選舉慘敗，除執政無能和政見一一跳票之外，濫用公器對付異己，是被人民唾棄的重大因素。國民黨喊出「1124滅東廠」，顯然觸動不少民眾。

黨產會成立之初優先對付國民黨，到後來把追討對象擴張到救國團、婦聯會、中影。此外，行政法院已判決《黨產條例》有違憲疑慮，因此聲請大法官解釋，黨產會卻持續處分，民眾質疑民進黨豢養此龐然巨獸目的何在?

促轉會副主委張天欽將該會比擬為東廠，甚至想在選舉中針對侯友宜操作說法曝光後，讓人震驚，原來促進正義機構，竟由想用公器鬥爭敵對政黨的人把持。

民進黨因選情不利，意圖箝制言論自由，竟提案研擬修改國安法遏制「假新聞」，之後國安局長承認會監控臉書詆毀國家元首言論，讓民眾疑慮民進黨政府濫用國家公器，侵害人民權利。

不僅如此，通傳會（NCC）選擇性懲處偏藍媒體「報導不公」，卻無視綠媒吹捧特定候選人；中選會公投公告後，又違法加註行政院意見，重行公告，農委會副主委李退之認為豐年社長汪文豪為國民黨助選，要求辭職，自己卻幫民進黨候選人助選，讓民眾見識到民進黨以公器打壓敵對政黨和媒體，監控人民政治言論，台灣民主自由退倒數十年。

因此這次選舉，與其說民眾認同國民黨，不如說是對民進黨作風的強烈不信任投票。

(中國時報)