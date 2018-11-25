1瓶礦泉水 韓國瑜打下一整片藍天！禿顯超魅力 磁吸藍營新諸侯

2018年11月25日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長當選人韓國瑜（左）與妻李佳芬上台感謝支持群眾，並發表當選感言說選後心情沉重，將建立廉潔團隊，全力為高雄市民服務。（陳怡誠攝）

韓國瑜勝選記者會

帶著一瓶礦泉水，還抱怨「國民黨一碗滷肉飯都沒給」的韓國瑜，透過空軍轟炸在網路上聲量飆升，在傳統綠地硬是殺出一條血路，翻轉高雄。超人氣的「韓流」甚至席捲全台，黨籍候選人爭相合體、合照，不能站台，「獻聲」也可，成功帶動整體聲勢，在這場戰役中穩居首功，奠定黨內「新太陽」地位。

超級助選員 熱血禿全台

2014年，「柯P旋風」撼動國民黨江山；不過4年時間，韓國瑜掀起的「政治海嘯」，沖垮民進黨的防線，即便「鐵板」也難抵擋，創造台灣新的選舉驚奇更甚「柯文哲奇蹟」；「還好送上一個免費的超級助選員」，台中市長當選人盧秀燕對「外溢效應」可謂點滴在心頭。

為了與頭號助選員「同框」，黨內先上演搶人大戰，只希望有機會「跟著禿子走」；儘管本身也是候選人，韓國瑜依然南征北討，「照亮」黨籍候選人。

時勢造英雄 挑戰平民怨

「北柯南韓」都屬於非典型政治人物，帶動的風潮也同樣讓很多選舉觀察家跌破眼鏡。同樣是素人，都有著直率與叛逆性格，加上逗趣口才與親和力，韓國瑜具「網紅」條件，在網路經營得宜下，比拚年輕族群的人氣，與柯文哲呈分庭抗禮之勢，而這補實藍營最虛的一塊。

韓國瑜一個人打趴執政黨，說來的確荒謬，但也是「時勢造英雄」。關鍵還在蔡英文政府兩年多來的諸多的「失」政不得人心，加上經濟不振致民怨沸騰；可以說，讓民進黨全面陷入苦戰，當前大環境正是「韓流」能一直擴大的最大助力。

在「韓流」催化下，重新召喚已潰散藍營支持者歸隊，甚至吸納中間選民「投藍」，讓很多原本不被看好的選區「意外」翻盤，即便最後沒能逆轉，但票數也能大幅拉近，因此，韓被冠上「國民黨救世主」的稱號。在得到「救世主」的加持，藍營新諸侯，未來勢必以韓國瑜馬首是瞻。

(中國時報)