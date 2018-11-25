國民黨大贏 新聞透視》北神探南菜販 真能改變國民黨？

新北市由侯友宜勝出，造就「北神探南菜販」勝選奇蹟。圖為侯友宜24日晚與妻任美鈴（右二）現身總部，向新北市民致謝。（黃世麒攝）

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中國時報
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2018選舉國民黨南北雙核心、北神探、南菜販的侯友宜與韓國瑜雙雙勝出，替國民黨打下2020年重返執政基礎，不過這兩人的勝利是建立在他們非典型國民黨的特質上，若國民黨2020無法體認，又推出黨國色彩濃厚的候選人，不僅無法改變國民黨體質，也無法翻轉國民黨選情。

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國民黨上層結構已經很久沒有更動，有些是靠著家庭背景在黨內擔任要職，另外也有些人是蔣經國時代所培養，但經過30餘年，這些大老世代仍然戀棧昔日風光，才是當前國民黨最大的問題。

國民黨及民進黨最大的差異在於人才培育，民進黨重視接班與養成，年輕人若認同民進黨理念，對政治有抱負，都有機會循序從助理開始，循著黨內機制，投入民代競選，進而在政壇身居要職。反觀國民黨培育制度僵化，徒有口號與形式，許多萬年助理盼不到一展政治抱負的機會。

國民黨上層結構，被當年蔣經國扶植的世代及他們的後代給壟斷，整個黨缺乏流動能量，這就是為何國民黨近幾年逐漸失掉民心的原因，黨被特定家系、派系把持，若非在2014、2016年遭遇慘敗，侯、韓之流根本沒出頭的機會。國民黨長期被批評叫「恩庇侍從體制」，偶爾會出現中生代有抱負的政治人物，最後都被黨內迂腐、破舊的結構阻擋發展機會。想在黨內往上爬的人都有個認知，就是在黨內一定要找到某些人、某團體當靠山才有機會，但也因此包袱沉重，在努力向上的過程中，磨蝕了熱情與理念，反而成家系、派系大老禁臠。

這波「韓流」橫掃，證明國民黨也是可憑「理念」訴諸於民，韓國瑜曾被國民黨放棄，侯友宜過去還被懷疑是藍皮綠骨。兩人的崛起，告訴國民黨一件事，將來的國民黨，是可以靠理念、論述來說話，誰的理念受人民歡迎、誰的論述可打動選民，就能領導國民黨。

國民黨經歷這次選舉必須體認，體質必須改變，黨內務必要有理念辯論空間，而非派系拉攏醬缸組織，若選後韓侯兩人只是成為國民黨拿來廣告的招牌，徒具形式，又走回頭路，那國民黨遲早還是會被選民唾棄，被掃入歷史灰燼。

(中國時報)

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