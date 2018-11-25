高雄發大財 戳中民心 痛擊綠軍

昨晚仍在統計票數時，韓粉早已聚集韓競選總部前搖旗吶喊，等待最後勝利時刻。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

堪稱本屆九合一大選藍綠廝殺最激烈的高雄市長選戰，最終由國民黨高雄市長候選人韓國瑜登上市長寶座，雖然他一路遭對手抹黑、抹紅又抹黃，民進黨在選戰尾聲也試圖操作「反中」意識型態，仍不敵選民對未來美好生活的想像與願景。

韓國瑜本次能翻轉民進黨長期執政的高雄，關鍵在說中選民心聲，點出高雄近年面臨的經濟困境。韓國瑜所說的「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」、「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」、「民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路」等，徹底擊中高雄人的心，在網路上討論度也很高。

民進黨推出陳其邁應戰，外界原先多認為陳在民進黨大本營當然能「躺著選」，但韓國瑜卻靠個人魅力席捲高雄，還將「韓流」吹向全台，引起話題。民進黨眼看選戰恐被翻盤，開始「抹紅」韓國瑜，指韓是北京寵兒、有大陸資金介入韓的選戰，指稱韓國瑜是「中共同路人」。

選戰尾聲，民進黨也將高雄市長選舉升級為「統獨之爭」，目的就是為催出深綠選票。但韓國瑜面對統獨問題，仍強調「政治零分，經濟一百分」，再度凸顯韓主打經濟牌的選戰主軸。

韓國瑜昨夜勝選時，喊出「不分藍綠」、「共同拚經濟」，台下綁著「高雄一定發大財」頭帶的民眾熱烈搖旗吶喊。這場選戰，韓國瑜用庶民話語講中選民心聲，點出高雄問題關鍵，讓選民願意投下支持票，選出心中期待的美好未來。

(中國時報)

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