4個小綠人 造就藍軍新太陽

2018年11月25日 04:11 中國時報 周毓翔

民進黨換下韓國瑜，卻派個「高薪實習生」吳音寧。（本報資料照片）

國民黨2018縣市長選舉獲空前勝利，「韓流」功不可沒，外界好奇，一個曾被國民黨拋棄的「禿頭菜販」，竟能短時間內帶領國民黨重返勝利？而這股「韓流」背後，其實隱含民進黨執政兩年多各種失政宣洩的出口，「教訓民進黨」成全民共識。

「韓流」如何興起？正如台北市長柯文哲所說，韓國瑜在北農做得好好的，偏偏要動他，搞到選情危險。「韓國瑜」其實是人民投射的對象，民進黨對韓國瑜做的事，這兩年不少民眾也覺得自己被如此對待。

當初民進黨新潮流系想要北農位子，綠委段宜康炮轟韓是菜蟲，韓氣到開記者會要段吞曲棍球，民眾首度認識這位沉寂已久的國民黨人。接著民進黨台北市議員王世堅與韓國瑜在議會一來一往趣味質詢，在網路瘋傳，讓人見識民進黨為了位子死纏爛打。民進黨換下韓國瑜，卻派個「高薪實習生」吳音寧，她上台後，農民賣菜賣到靠借貸生活，相對剝奪感強，兩相比較，就知韓才能照顧農民，農業大縣雲林縣因此一夕翻盤。

韓國瑜一路遭炮轟，綠委邱議瑩在823水災臉書貼影片諷韓淹水還在跳舞，結果自己出訪波蘭；又斷章取義批韓「陪睡說」。讓人民感覺到，這就是典型的「只有民進黨可以，其他人都不行」兩套標準。

民進黨一再忽視民意才是這次敗選主因，韓流不是韓國瑜帶起來的，是人民帶起來的，這股熱潮也提醒國民黨，水可載舟，亦可覆舟，當國民黨背離民意而行時，同樣會受到另一波潮流給淹沒。

(中國時報)