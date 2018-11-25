賴神走鋼索 鄭文燦大黑馬

2018年11月25日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

桃園市長鄭文燦(左)贏得連任寶座，也將成民進黨接班人的黑馬。（甘嘉雯攝）

九合一選舉落幕，重創不只是蔡英文總統、行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊的「蔡賴菊」體制，連擠進中生代接班梯隊的正國會龍頭林佳龍，因台中市長連任失利受重創，民進黨內「誰是接班人」，請辭閣揆的賴清德仍最看好，連任成功的鄭文燦是黑馬。

新系撐腰 執政不利拖累

賴清德是新系目前最大希望，這次敗選雖口頭請辭，這也是新系保護賴遠離再受蔡英文之累的策略；昨天蔡英文也馬上宣布慰留賴清德，顯示蔡英文必須倚重賴清德，距離2020大選還有兩年，一旦蔡英文無法連任，賴清德自然有希望接棒。

民進黨內一向最看好的接班人選包括賴清德、林佳龍，以及這次保住桃園市長寶座的鄭文燦。

賴清德有黨內最大派系新潮流撐腰，原本是順理成章成為蔡英文第一順位接棒人，去年9月賴清德選擇接下閣揆，有如向蔡英文宣示效忠，但是中央執政不利，施政滿意度下滑，他也難以切割；蔡英文的挫敗，等同是賴清德的挫敗，就算深獲獨派力挺，但是要他即時補位，似乎有失情理。

正國會扛霸子 林佳龍重摔

林佳龍與鄭文燦都是野百合學運世代，躋身百里侯之列，兩人輩份經歷又更相近，原本林因主掌台中市，推動的政策與著手的事務較具有國際視野，鄭執政較晚升格的桃園市，就顯得吃虧。

林佳龍這次的挫敗，顯示正國會的扛霸子都扛不住，也讓鄭文燦有機會追到前面。

鄭文燦和賴清德同屬新潮流，雖然賴接班順序排得比他前面，但是賴清德處在風頭浪尖，隨時有被浪打下來的風險；反觀鄭文燦4年前爆冷拿下桃園市長寶座，施政滿意度接近八成，連任看好度是六都第一，他懂得彎下腰來，挾著中央資源與地方財政力挺議員，不著痕跡打通藍綠界線。

「民進黨的未來在誰手中？」相較賴清德的激進，鄭文燦不僅聰明、身段又柔軟，在默默一番努力後，也攀上黨內的「Ａ咖」列，前途無可限量。

(中國時報)