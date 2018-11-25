侯友宜大勝 助攻朱立倫

2018年11月25日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義上午投票，表示出門前看了一下凱道的造勢影片，熱情澎湃，所以他心情也更好。（季志翔攝）

2018年選舉國民黨大獲全勝，同時牽動藍營天王政治行情以及黨內聲望，更直接影響到誰能代表國民黨角逐下屆總統大位。新北市長朱立倫為國民黨保住最大票倉，依舊是最有實力的一顆太陽；前立法院長王金平展現黨內無人能及的陸軍戰力，未來仍有一定分量。

長期以來的民調都顯示，國民黨內的幾顆太陽當中，朱立倫支持度最高，其次是前總統馬英九，而黨主席吳敦義則相對落後，而且兩人的差距不小；因為有民意的支撐，向來保守謹慎的朱立倫，難得在接受本報專訪時，曾首度鬆口，對於2020不排除任何可能。

吳敦義帶領國民黨打下久違的勝利，照理說應帶動自己的政治行情，掌握「內場」優勢，與朱分庭抗禮，但是在選舉過程中，國民黨一直處於「無主席」狀態，候選人大多是自謀生路，勝選關鍵在於韓國瑜掀起旋風，吳敦義最搶戲的角色反而是批總統府秘書長陳菊的失言風波，甚至被六都候選人切割，有不少觀察者指出，2018年這一役是否也意味著國民黨世代交替時機到來？吳敦義應該深思。

至於朱立倫在這次選戰幾乎只力守「主戰場」新北市，對於其他縣市的輔選力顯得低調許多。但新北市不但是國民黨的重中之重，尤其民進黨投下大批的資源，請出前行政院長蘇貞昌披褂上陣，對於朱立倫、侯友宜而言，當然是不可輕視之戰，不容有任何閃失。

如果純就戰功評論未來政治能量，黨內恐怕無人能與韓國瑜相抗衡；但如果以戰果來看，嫡系子弟兵侯友宜守住新北，親朱的盧秀燕拿下台中，加上妻舅高思博在台南也打得漂亮，朱立倫依舊是最大贏家。

此次國民黨在中南部，包括高雄及台中，甚至彰化與雲林、嘉義市重現藍天，韓國瑜和盧秀燕的出色表現自是最關鍵，尤其兩人成功掌控制空權，有效壓制對手。但王金平展現的「地面戰」的輔選戰力，也成功扮演「側翼」的攻勢。

其中，王金平出錢出力、整合地方派系與山頭勢力，豐沛的人脈適時填補在野的國民黨最缺的部分，不論在鳳山大造勢為韓國瑜助威，帶台中整個紅黑勢力，在這場選戰充分發揮力量，被封為黨內「陸軍總司令」。

(中國時報)