動搖黨本 小英連任路迢迢

九合一大選落幕，在蔡英文總統領導下的民進黨，一連輸掉高雄市、台中市兩大縣市，可說是「動搖黨本」，不僅英系徹底瓦解，昨天辭去黨主席後，蔡英文未來只有兩條路走，若不是棄選2020連任，就是在黨內派系恐怖平衡下，邁向連任之路。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

九合一大選落幕，在蔡英文總統領導下的民進黨，一連輸掉高雄市、台中市兩大縣市，可說是「動搖黨本」，不僅英系徹底瓦解，昨天辭去黨主席後，蔡英文未來只有兩條路走，若不是棄選2020連任，就是在黨內派系恐怖平衡下，邁向連任之路。

選前，民進黨祕書長洪耀福喊出，「守住高雄，民進黨沒有輸；贏得新北，民進黨就是贏」。結果原本執政四都，僅剩二都，且還丟了最重要的高雄市，民進黨可說是兵敗如山倒，重創蔡英文的領導威信。

在蔡原本的盤算中，如果選舉不理想，她請辭黨主席以示負責，還有好姐妹陳菊可參選黨主席，以新系黨內的勢力及陳菊的份量，角逐黨主席一職，應所向無敵，但是與陳菊有關的宜蘭縣與高雄市，接連都失守，身兼中常委的陳菊，昨天請辭總統府秘書長被慰留後，下次中常會是否被推為代理黨主席，備受關注。

蔡英文選過兩次總統、一次新北市長，她沒有團隊，仰賴的就是當時黨的團隊、黨工，拉著黨幫她背書，昨天她宣布辭去黨主席，若她想連任，未來的黨主席，必須能對她全力相挺。

新系大將陳菊及賴清德昨天請辭獲慰留，也顯示新系依舊是蔡英文重要仰賴的派系，最大派系與小英綁在一起，成為命運共同體，黨內第二大派系的正國會，在這次選舉也是潰不成軍，但也絕不會坐視新系繼續掌控黨內最多資源，因此勢必繼續擁護蔡英文為領導中心。所以，蔡英文要不就棄選連任，不然，就藉著黨內恐怖平衡，邁向2020年。

(中國時報)

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