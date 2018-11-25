藍綠都碰壁 柯重挫底氣

柯文哲(右)還盤算連任市長立刻組黨，替2020暖身。只是無論是選舉過程、開票結果，還是友柯連線表現不如預期，顯示隨時可為政治利益出賣靈魂、罵藍綠卻操弄藍綠的柯已被看破手腳，才會從滿手好牌玩到底氣重挫。迄截稿為止，柯只些微領先。（本報資料照片）

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中國時報

原本，柯文哲還盤算連任市長立刻組黨，替2020暖身。只是無論是選舉過程、開票結果，還是友柯連線表現不如預期，顯示隨時可為政治利益出賣靈魂、罵藍綠卻操弄藍綠的柯已被看破手腳，才會從滿手好牌玩到底氣重挫。迄截稿為止，柯只些微領先。

柯揭櫫的白色力量，確曾撼動人心。但隨著他持續在藍綠間翻來覆去，哪兒有票哪邊去的言行來看，當前政壇最會操弄藍綠的人，柯堪稱一把手。

舉例來說，他為延續雙城論壇喊出兩岸一家親，但為爭取民進黨禮讓又選擇說抱歉。每當外界質疑柯沒政績，他總能自顧自的把問題導向藍綠惡鬥，藉著批藍批綠轉移市政失能的焦點。換言之，罵藍綠最兇的柯，其實是操作藍綠最兇的人。

所以，為何柯這次選得這麼辛苦？理由就是在這。因為白色力量這張牌已被自己洩底，很難再複製發威。

況且，昨下午4點後，北市大量投開票所「一邊開票、一邊投票」，合理推論，這會讓不少原先要投給姚文智的深綠選民，因為從媒體得知姚確定無望，為不讓丁守中當選，才不得不臨時決定含淚投柯。因此，若柯能連任，某種程度可說是「贏在5點後的投票」，勝之不武很心虛。

所以，柯還能選2020嗎？如果他對此選項仍有一絲企圖，那麼當務之急，就會籌組政黨，一則收編子弟兵建構全國性的組織盤；二則透過不分區立委的提名，為總統選舉創造眾星拱月的氣勢；三則若真當選總統才能擁有立法院黨團部隊，避免一當選就跛腳。

但無論如何，柯確實沒把2018這場複式選舉打好，即便想選總統，眼前弱化的民氣，也會使他心有餘而力不足。這一點，相信柯已心知肚明。

(中國時報)

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