掌控網軍聲量者 得天下

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中國時報

2018九合一選戰可說是被網路所主導的一場選舉，在網路的新世代，誰能得到網路青睞，也相當程度代表了誰能最後勝出。

從2014、2016到今年選舉，網路社群都佔很重要角色，綠軍在2014、2016兩場大選都靠網軍大勝。不過才經過兩年多，情勢卻發生翻轉，藍營的網軍似乎強過綠軍，這也證明網路風向是會變的，未必是政治人物能掌控的。

今年選舉網路各種消息大量傳播，真真假假分不清楚，連候選人陣營都難以掌控。以高雄為例，韓國瑜團隊實際操作的不過是臉書，但造就他聲勢的，卻是網路上其他網友的自製影片，有些是正面稱讚韓，有些則是惡意攻擊對手陳其邁，這些網友從何而來，甚至連韓陣營都搞不清楚。

除了雙方陣營互打，網路上也有各種陰謀論，懷疑出現不少臥底的狀況，PTT就曾有網友懷疑有一張改圖的籤詩吹捧韓、貶低陳，被泛綠陣營攻擊是韓的惡意抹黑，但泛綠的指控缺乏根據。

似這般網路消息究竟是真是假，來自何處，完全無法掌控。唯一可以確定的是，當網路青睞誰時，就造就誰的高聲量。

民進黨屢次把網路聲量歸咎中共網軍，似乎小看網路的自主性及人民的智商了，當熱潮被炒起來將難以抵擋，網路所選擇的候選人，想不當選都難，被網路所放棄的人，想爬起來也不容易。

(中國時報)

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