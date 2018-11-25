中選會嚴重誤判 選務又爛又亂又違法！新聞透視－投票變罰站 陳英鈐應下台謝罪

2018年11月25日 04:11 中國時報 張理國

九合一選舉24日投票，高雄市各投票所都大排長龍，左營區新莊、新民國小排隊人龍由教室排到操場，有民眾特地自備椅子休息。（黃子明攝）

網友在「我是板橋人」臉書社團貼出民眾在快車道上排隊等投票的照片，網友紛紛留言「用生命在投票」、「這果然是用生命在護衛民主」。（翻攝自臉書「我是板橋人」）

中選會離譜行徑事件簿

排隊逾半小時！投票「塞車」

史上頭一遭，選舉投票及開票作業竟可以同步進行！中選會承辦選務嚴重誤判，嚴重影響投票意向及選舉公平性，民眾譏諷民進黨選情如此差，中選會主委陳英鈐簡直是扮演臨門一腳，激勵民眾票投藍營，民進黨應趕緊清理門戶，就讓中選會主委陳英鈐今天下台。

曲承上意 政治惡鬥 搞什麼

中選會承辦選務的重大瑕疵，從選前就不曾間斷，前有公投案連署書認定無效爭議，接著是連署書能否補送件問題，等到10案公投確定後，又爆發行政院機關意見書違反《公投法》重印問題，中選會忙於曲承上意及政治惡鬥，白白浪費老百姓的900多萬納稅錢登報澄清，還被法院裁定違法。

然而，中選會承辦選務最嚴重的錯誤，是只考量選務作業本身的時效，明顯錯誤估計公投影響投票進行的速度。中選會內部投票模擬時，估算每人投選舉票需花50秒，投公投約70到80秒，平均一人完成投票時間為2分10秒左右，但換言之，只要有15個人在排隊，選民等待的時間就會超過半個小時。

大排長龍 史無前例 算什麼

以昨天實際狀況而言，每個投開票所都是大排長龍，大都是15人的數倍，民眾所花的時間更數倍的半小時，有些人想先離開，再擇冷門時段回來投票，未料一整天都是塞車狀況。中選會的失算，讓數度往返家中及投票所的民眾怨聲載道，不但延後整體投票時間，也讓這次選舉產生史無前例的重大缺失。

投票及開票分開進行，為的是不想讓選民的投票意向遭到干擾，然而因為民眾花在公投時間太長，波及九合一選舉的公平性，尤其下午4點以後尚未投票的民眾，透過手機的直播，已經同步掌握部分開票內容，嚴重影響這次九合一選舉的公平性。

陳英鈐在選前忙於鬥爭，對不利執政黨的公投提案皆採取技術性干擾，中選會西廠之名不脛而走，但從昨天表現，民眾在憤怒之餘，嘲諷陳英鈐簡直是國民黨派去民進黨臥底，這次選舉辦得又爛、又亂、又違法，民進黨趁早，最好就是今天，讓陳英鈐下台。

(中國時報)