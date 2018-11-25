長龍排到快車道「用生命在投票」

2018年11月25日 04:11 中國時報 地方中心／綜合報導

今年九合一選舉結合10項公投，造成投票時間延長，各地投開票所前大排長龍，樹林桃子腳國中小排隊投票時間超過3小時，民眾直呼「根本是在排演唱會門票」，板橋民生路994、995投開票所人潮竟排到快車道，網友笑稱「用生命在投票」！

高雄市投票人數超過228萬人，至下午4點投票截止時間，38區中僅三民、鹽埕、田寮等3區完成投票，鳳山區王生明路百姓公福德正神廟投開票所排隊人潮綿延1公里，到晚上8點35分才投完票，成為史上最慢投完票的投開票所，各地紛傳撕毀選票情事。

新北市共設置2446處投開票所，都會區民眾一等就是1、2個小時，其中樹林桃子腳國中小甚至要排了3小時才投票，區長林耀長表示，經緊急派員增設圈票遮屏後，已大幅降低排隊人數。

另有網友在「我是板橋人」臉書社團貼出照片，一列等候投票的民眾貼著分隔島，在沒有任何防護下站在快車道上，一旁車輛呼嘯而過險象環生。網友留言「用生命在投票」、「這果然是用生命在護衛民主」、「金夭壽喔」、「誇張，撞到算誰的？」

板橋區公所表示，該投開票所為西安、長安、民生等6里活動中心，過去從未發生類似狀況，今年因投票時間拖長，加上許多長輩不熟悉公投方式，才導致排隊人潮溢出投開票所。

新北市選委會統計，今年共查獲13件涉嫌違法案件，其中包括撕毀選舉票、撕毀公投票、攜帶手機及攝影器材進入投票所等9件，為行政罰鍰；另於投票所以攝影器材刺探選舉人圈選選票內容、將市議員選舉票攜出場外等4件，為刑事處罰。

公投綁大選，使得許多投開票所爆出大量投票人潮，引發民怨不斷，台中陳姓男子氣憤說，自己2點鐘就要上班，已提前在11點半到投票所排隊，但排了近2小時，前面還有20多人在排，卻因工作關係、無法繼續等下去，只能眼睜睜放棄投票權。

南投縣中寮鄉70多歲老伯伯說，選舉有5張選票，已看得眼花撩亂，還有10張公投票，像學生在考試一樣，沒帶老花眼鏡，一片霧煞煞，根本看不懂，只好隨便蓋，但最令人不舒服的是，還等40幾分才排到領票真的很不耐煩。

(中國時報)