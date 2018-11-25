人潮塞爆 投到天黑「政府糟蹋人民」

台北市西門國小投票所外大排長龍，選務人員表示連總統選舉也沒看到排這麼多人。（陳君瑋攝）

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中國時報
／綜合報導

投到天黑！九合一選舉綁10公投，投票流程更複雜，不僅讓排隊民眾罵翻天，也加重選務人員負擔，投票人潮塞爆，即便到下午4點，仍有大批民眾排隊等候投票，高雄市鳳山區更有投開票所投到晚上8點35分，北市選委會痛批，數度建議中央將公投、選舉分開，卻未獲採納，中選會應好好檢討此次錯誤。高雄還傳出61歲蘇姓婦女在投票時暈倒送醫後宣告不治。

北市選委會監察小組委員召集人林美倫開炮，此次投開票時程嚴重延宕，絕對跟綁公投有關，由於選舉是對人、公投是對事，先前數度建議中選會將兩者分開，公投的部分也可比照國外使用電子投票，但中選會主委陳英鈐以害怕駭客入侵為由婉拒，「這次綁10案，以後綁20案怎麼辦？」。

九合一選舉綁10公投，投票流程更複雜，不僅讓排隊民眾罵翻天。高市三民區河堤國小投開票所同時湧入上千人，排隊人龍塞爆校園，起碼要花2、3個小時才能投票，90歲老翁不耐久站等候，竟當場昏倒送醫；許多民眾排到火氣都上來，忍不住痛罵：「這種政府才是糟蹋人民！」

新北市選委會的選務人員也透露，以往所有的投開票作業可在晚間10時前結束，今年「選前就做好要忙到隔天凌晨的準備」。

61歲蘇姓婦女24日上午到高雄市湖內區155號投開票所投票，她在投票時暈倒送醫，後宣告不治。警方調查，蘇女有中風病史，疑似近日日夜溫差大導致身體不適，恰巧投票時倒地送醫。

被諷為是全民罰站及加考閱讀測驗的大選，許多民眾因不耐久候，或是看不懂公投票的情況下，全國共發生123起違規違法情事，其中更有53件52人撕毀選票，根據選罷法規定，撕毀1張公投票將罰5000元，所幸無重大治安事故發生。

(中國時報)

長龍排到快車道「用生命在投票」 票沒投完 已開始轉播開票 太離譜

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