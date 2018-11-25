票沒投完 已開始轉播開票 太離譜

2018年11月25日 04:11 中國時報 張孝義 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉造成選民大排長龍投票，中選會公布超過下午4時投票截止時間排隊的民眾仍可投票，造成電視轉播開票，民眾卻還在投票的離譜現象，法界認為中選會作法已經違反公職人員選舉罷免法，且將造成接續的法律問題，律師林石猛痛批政府無能，中選會主委應該下台；律師葉慶元也認為這種作法影響投票意願，違反選罷法。

昨日下午4時投票截止，但不少投開票所竟然出現投、開票同步作業，狀況前所未有。不過，對於如此狀況是否可能影響投票，甚至有違《選罷法》規定？中選會截至今凌晨仍「已讀不回」。

林石猛指出，公職人員選舉罷免法第19條規定的「投票所」，是指選民進入投票的辦公室，也就是「室內」，所以投票規定時間一到，就應該關起投票所的門不讓選民再進入，規定時間前進入的則投完票後離開。

「從實務上也不難看出投票所就是指室內」，林石猛說，他排了2個小時才能投票，他的一位醫師朋友，排了2個小時卻排錯隊，只好重新再排2小時才在正確的投票所完成投票，顯然投票所就是指放置票匭的室內，否則為什麼要重排？

林石猛強調，中選會看到大排長龍，公開宣示在投票規定時間內排隊的選民都可投票，這個行政命令，怎麼可以變更法律規定？再者，因投票作業荒誕，老人家或行動不便的選民，在「排隊投票、電視開票」情況下可能就不投票，不但違反選罷法，更違反憲法「法律保留原則」的規定。林石猛直言「投票所大排長龍怨聲載道，中選會主委快滾下台吧！」。

葉慶元對投票所的認定比較寬鬆，他表示依過去慣例在規定時間內在投票所排隊的選民應可以讓選民投票，非限定進入投票所室內；但對中選會明知投票大長龍，沒有協調媒體不要轉播開票，是有「影響投票意願」違反選罷法的疑慮。同時，公投選票一次須領10張，也違反公投法。林石猛及葉慶元對這次投票的重大缺失都表示可能衍生出選舉無效或當選無效的訴訟，不過，也都認為在舉證方面的難度很高。

(中國時報)