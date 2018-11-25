東奧正名 不同意多於同意

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中國時報
／台北報導

東奧正名公投，被民進黨定位為諮詢性公投，政院不願明確表示，逼得奧運雙金得主許淑淨等人一字排開，舉行記者會表達反對，至截稿為止，不同意票大於同意票。事實上，即使公投通過，也只是諮詢性質，無法改變「中華台北」的奧運參賽名稱，讓選民支持的意願不高。

挨批拿體育當台獨炮灰

中華奧會主席林鴻道在公投前，已就東奧正名案示警，此舉將使我會籍會被國際奧會(IOC)執委會中止或是取消會籍。但政府高層直到10月間才驚覺事態嚴重，但為時已晚，公投程序已在進行中，此舉被批評是拿體育界當台獨意識型態的炮灰，讓人難以置信。

東奧正名的爭議，在於美其名是「正名」，但實則是拿選手的參賽權當賭注，而其政治盤算，說穿了，就是換了包裝的統獨公投。

府院高層雖推說這是民間自發行動，但仍令人懷疑行政部門有獨派主張人士暗助東奧正名，盤算的就是公投闖關如果成功，下一階段就是推動「台灣正名」，這場所謂「正名」的豪賭，是以體育選手的參賽權為代價，萬一選手無法出賽，蔡政府仍可訴諸「內銷市場」操作中共打壓，其中的權謀，路人皆知。

捍衛參賽權 選手齊反對

捍衛參賽權 選手齊反對

影響東奧正名公投人氣翻轉的重要因素，是國內一流的體育選手全站出捍衛參賽權，包括2屆奧運金牌得主許淑淨、「台灣最速男」楊俊瀚、「羽球一哥」周天成等多位台灣之光都親上火線，高呼：「我要參賽權，正名公投我反對！」

體育本來就應該回歸體育，不應受到政治因素干擾，長年準備的體育選手若因政治因素干擾不能出賽，那就是明顯的「人為疏失」。

(中國時報)

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