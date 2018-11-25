市長韓國瑜 稱其邁可敬對手

2018年11月25日 04:11 中國時報 李義 、 柯宗緯 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁（中）在晚上8點多選票未開完時，向支持者宣布敗選，並率競選團隊向支持者鞠躬。（黃子明攝）

國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜（左）發表當選感言後與晚會主持人許淑華（右）相擁感謝支持。（陳怡誠攝）

高雄市得票率

大衛擊倒了巨人哥利亞！高雄不再是黨派的禁臠，30多年的綠色執政宣告終結。藍綠候選人都展現絕佳風度，陳其邁提早宣布敗選，韓國瑜勝選感言稱他是可敬的對手，2人都呼籲市民不分藍綠一起為高雄打拚。

30年綠色執政 宣告終結

陳其邁昨晚8時45分，提前為選戰劃上句點，感謝支持者後說：「已致電韓國瑜市長」，現場氣氛悲戚凝重有人落淚；他說高雄是他的故鄉，未來不管工作在哪裡，都以高雄人為榮，要大家一起為這偉大城市一起打拚。

陳其邁希望未來韓市長，能夠他鄉變故鄉，呼籲不管藍綠、支持其邁或國瑜，從明天起為韓國瑜市長加油，為高雄加油，未來4年與他共同來幫助與支持韓國瑜市長。

韓倡愛與包容 謝王金平

30分鐘後，韓國瑜在市黨部發表12分鐘勝選感言，韓國瑜說，感謝國民黨提名，感謝王金平院長在他最困難時的幫助。感謝批判讓他逐步成長，感謝菩薩。

他說，競選過程就是一瓶礦泉水，高雄最大的價值是愛與包容，不分藍綠，不分族群，大家一起來打拚。

韓國瑜說，高雄人已向全世界釋放「高雄市會全力拚經濟」的重要訊號，為市民過最好的生活，為下一代最好的教育。

他感謝高雄市民願意給剛到高雄一年兩個月的他一個機會，他的內心沒有一絲一毫的喜悅，他表情跟票數多票數少無關，他的表情非常沉重，因為高雄已經不能再等待，他們要立刻挽起袖子，立刻上陣，團結一心。

韓國瑜更強調會組織一個清廉的團隊，「千斤萬斤會一肩扛下」重新建立廉潔政府，沒有一個城市，沒有一個國家會等高雄，所以在他們面前的挑戰是非常巨大，而且也沒有時間浪費，必須盡快往前衝。

用人不分藍綠 專業清廉

韓國瑜開出小內閣條件是不分藍綠、專業、清廉，3副市長需具備外語好、懂行銷、懂工程。而他認同的九二共識，將讓高雄心中沒有圍牆，「條條道路通發財」，會建構高市交易平台行銷到國際。

國民黨高市黨部前，帶著國旗、貼著國旗紋身貼紙、頭綁高雄發大財的韓粉們不斷高歌，雖然選票仍未開完，已經勝選，但久久不肯散去，一起大聲喊著「市長韓國瑜」。

(中國時報)