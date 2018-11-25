新聞透視－烏龜跑贏兔子 全黨救1人嘸效

2018年11月25日 04:11 中國時報 林宏聰

韓流翻轉成真！韓國瑜勇闖深綠高雄，靠網紅特質、優異空戰打出知名度，加上堅持乾淨選風贏得大批韓粉追隨，成功逆轉選情，超過14萬票差距將綠地變藍天；對手陳其邁太輕敵，兔子跑輸烏龜，後期雖傾全黨之力搶救1人，終究難以回天。

善用庶民語言，韓國瑜捲起千堆雪，甫到高雄，他以外來者之姿大膽喊出「高雄又老又窮」，儘管被綠營批評糟蹋高雄人，但顯然更多市民視之為逆耳忠言，接著主打「北漂青年」引發論戰，連對手也跟著談北漂，確實成功牽引選戰節奏。

4年前柯文哲靠臉書經營致勝，今年在高雄缺乏陸軍的韓國瑜也以空戰為主，頻上政論節目，錄影檔在Youtube快速流傳，加上義勇軍寫歌、自製影片、網路直播，堆疊出超高網路聲量。

花媽2014創99萬票紀錄，初選後陳其邁自認穩操勝算，選舉氣氛冷到冰點，各方山頭與其說打選戰，更多是盤算入主市府後的卡位戰；陳更誤判形式，跟著對手腳步不設競選總部，讓綠營支持者頓失凝聚向心力、群起幹譙韓國瑜的據點。

823南部豪雨，短暫積淹水比過往已有改善，對選情傷害不大，但水退後全市道路共5000處坑洞，網民諷「天坑之城」，綠色執政連路平都無法保證，怪罪到陳菊「落跑」北上帶走一堆政務官，民心思變發酵，韓流聲勢拔地而起。

陳其邁驚覺風向轉變，跟著調整戰術，但步調混亂已見端倪，一下子模仿對手捲起衣袖，一下子恢復西裝筆挺；今天才講造勢要歡樂溫馨，隔天又打回悲情牌；「當家鬧事」辦反併吞反介入遊行、上街反空汙遊行，更顯進退失據。

全黨高喊「拿下高雄就不算輸」，菊系全力催動樁腳、民間社團組織，但初選階段裂痕沒完全修補，花媽雖聲嘶力竭，基層回應依然冷淡，縱有詹雅雯遭網路攻擊、吳敦義失言風波召喚綠營基層，但大勢已去，終究無力扭轉戰局。

儘管民進黨狂打統獨議題、「高雄不能被糟蹋」悲情牌，最後懸殊票數證明高雄人已眼界大開，不再接受選舉操弄伎倆；就像韓國瑜所說，該改變的改變、該翻轉的翻轉，才有資格向全世界證明，台灣是名副其實的民主聖地。

(中國時報)