市民望治心切 企盼韓流紅利

高雄市長當選人韓國瑜（左）與妻子李佳芬（右）上台鞠躬感謝支持群眾。（陳怡誠攝）

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中國時報
／高雄報導

韓國瑜成為高雄市新科市長，勝選的喜悅只有一晚，今天起就必須思考在中央綠色執政掣肘下，如何處理經緯萬端的市政，拚經濟、銷售農漁產品不在話下，首當其衝的就是輕軌二期續建或停建問題，會不會成為高雄版的大巨蛋爛尾樓考驗著新市長。

「又老又窮」與「相信高雄」之戰，市民選擇韓國瑜要把高雄變得年輕又美麗，但對未來即將陸續完成的美麗硬體建設，如何經營得有聲有色，還是會變成蚊子館，是自詡為CEO的韓國瑜的第一道考題。

政府投入數百億經費鐵路地下化縫合都市土地，減少了7處平交道，但全國唯一的輕軌建設，環狀路線若完成，經過市區多處交通要道，新增的平交道又撕裂都市土地，引起不小民怨。若停建，市府將面臨巨額賠償，棘手程度有如台北大巨蛋翻版。

過去中央大力支持高雄地方建設，如今高雄易主，中央是會延續競選時府院黨全力打壓火力，還是繼續疼惜高雄，都將牽動未來4年市政推動。

包括與產業轉型連動的大林蒲遷村案，換閣揆後，是否林規賴隨已備受地方議論；說好的捷運黃線會不會落空，台電火力發電及重工業帶來的空汙問題，都非地方政府能力所及，有民意基礎的市籍立委又全部為民進黨籍。

在選前之夜活動上已誇下海口「會是最有本領的超級銷售員」，韓國瑜可能上任前就要開始爭取訂單，給農漁民立即感受「韓流紅利」，開心過春節。

嗷嗷待哺的實體店家、小攤商，在競選期間跟著韓流走荷包就賺滿滿的經驗，令他們對未來有著美好憧憬，哀鴻遍野的觀光產業鏈期待值更高，如果「人（觀光客）進得來」，飯店業空房率立即下降，遊覽車空車率也會獲得改善，人潮即錢潮，高雄市幾處夜市人氣是否回升，都是具有指標性意義。

(中國時報)

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