綠硬搶菜攤 險失全台江山

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中國時報
／高雄報導

韓國瑜之所以成功，在於庶民語言打中人心，直接了當點出高雄最急迫困境——拚經濟，一句「又老又窮」揭開沉痾，「貨賣得出去，高雄發大財」，打造高雄全台首富；他堅持打乾淨選戰，被對手越打越強，以愛與包容進化成「無敵鐵金剛」，帶領市民迎接陽光燦爛未來，樹立民主政治新典範。

韓國瑜的崛起並非偶然，他曾對政治失望透頂，離開政壇16載，被找去北農當總經理，卻因立委段宜康想推荐祕書接任而被迫下台。

當初他突到台北領表參選市長，令外界霧煞煞，究其然是為爭碗「滷肉飯」，還把「深綠的滷肉飯，吃成深藍的」，他認為黨中央不厚愛高雄，更堅持以一瓶礦泉水打贏勝戰。韓語錄令人琅琅上口，「高雄又老又窮」成為破口，又以「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」為訴求，打中選民的心。

民進黨中央不力，加上大高雄30年來由綠營把持，他眼中的高雄是沉睡巨人，擁有絕佳條件為何不能勇敢築夢，因而定下10年後500萬人口目標。

823高雄一場大雨炸出5000個坑洞。韓國瑜認為，這是攸關市井小民的安危，市府卻毫無作為。豪雨成災，市府一句「這雨下在哪都會淹」，更令市民心涼了大半，綠色執政似乎不懂「謙卑」，民怨四起。

韓國瑜雖到高雄1年2個月，總挨批不了解市政，他願面對批評指教，放下身段改變，不懂就交給專業，堅持當經濟CEO市長，喊出「高雄政治0分，經濟100分」，反應全民厭惡藍綠惡鬥的真實心聲，這次韓市長，真的來了，也應驗了「搶了菜攤，失了江山」的鄉民酸語。

(中國時報)

市民望治心切 企盼韓流紅利 瑜完勝 立委選戰藍見曙光

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