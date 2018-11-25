翻轉中台灣 燕子飛進市府

2018年11月25日 04:11 中國時報 盧金足 、 林欣儀 、 陳淑芬 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

2018年九合一選舉24日晚間揭曉，國民黨盧秀燕得票逾56%當選台中市長，支持者欣喜若狂。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍（中）尋求連任失利，24日晚間除了感謝市民4年來的支持外，更呼籲市民，支持新當選的市長盧秀燕，讓台中繼續進步。（盧金足攝）

台中市得票率

台中變天！第3屆台中市長選舉24日結果出爐，盧秀燕得票數82萬7996，得票率56．57％，林佳龍61萬9855票，得票率42.35％，盧大贏近21萬票，29個行政區全面輸，4年前得票率高達64.76％神岡、豐原指標也全失守，林主打政績牌，但沒轉化為支持度，還受蔡政府執政拖累，選民投下對民進黨的不信任票，盧秀燕強勢挑戰成功，燕子飛進了市政府。

敗給中央 林29區全倒

台中市共1601所投開票所，下午4點開票後，林佳龍和盧秀燕出現短暫拉鋸，但晚上6點開出的票，林已落後盧7多萬票，林競選總部氣氛陷入低氣壓，操盤的核心人物見差距拉大，無奈的吐了句「輸了！」

民意反撲的海嘯，力道強到綠營措手不及，海線和屯區票倉都沒有拿下來，可以贏的地方，最後都小輸，原預估小輸的地方結果都大輸，林佳龍競選總部主委蔡其昌直言，全面性的輸，就是人民極度的不滿意，這場選舉就是選民整個對民進黨的反彈。

決戰中台灣！盧秀燕為國民黨打勝仗，綠地變藍天，盧秀燕也是台中縣市合併，升格直轄市後的首任女市長。

「我們贏了！我們勝利了！」贏得台中市長選舉勝利的盧秀燕，在支持者簇擁下進入競選總部，群眾高喊「市長好」，支持者情緒沸騰。盧秀燕鞠躬感謝每位市民，承諾未來施政將超越藍綠、不分黨派，她並當場捲起袖子，強調要努力打拚、回報市民。

花博設「市民特別通道」

盧秀燕說，翻轉台中，人民希望用選票救台中。競選期間開出的政見也一定說到做到，將會先在花博場地中開設「市民特別通道」。她也呼籲支持者將要送花祝賀的錢省下來、捐給弱勢團體，大家一起做好事，「未來將用更謙虛的態度建設台中」。

林佳龍與市府團隊晚間到競選總部發表敗選感言，強調不管有任何難過或遺憾，一定要接受這個結果。他說，「我是台中人、台中是我的家」，衷心感謝280萬的家人給過他機會，讓他將所學及經驗貢獻給台中，並呼籲市民支持新當選市長的盧秀燕，讓台中繼續進步。

(中國時報)