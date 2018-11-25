1碗豬血湯 完封綠1屆魔咒

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳世宗

台中市長「龍燕爭霸戰」，盧秀燕一路猛攻空汙、低薪及海水採礦案等議題，加上中央執政不力、林佳龍政績牌失效，選前營造北漢子、中燕子、南禿子「3都合體」，成功勾勒出「市長換人、空氣換新、經濟會興」願景，激出藍軍支持者熱情，終結林佳龍連任企圖，而贏得市長寶座。

盧秀燕選戰之初不被看好，靠拋出台中空汙嚴重，只能喝豬血湯自保、用肺發電等平民語言，成功營造議題吸引基層選民注意；反觀民進黨中央能源政策錯誤，及林佳龍雖以改善空汙數據訴求反擊，但市民無感、不能認同。

外在大環境對國民黨有利，小英政府的兩岸鎖國政策大幅削弱經濟動能，年金改革失信於民，退休人員收入遽減、消費力急縮，對台灣經濟造成二度傷害，民眾怨氣壓抑已久，在這次選戰找到發洩出口。

林佳龍10年磨一劍，當時時逢國民黨聲望跌入谷底，讓他一舉攻頂市長，任內雖積極建設台中市，整治綠川、柳川、捷運試營運與世界花博登場等，但這些政績仍不敵中央執政拖累與民心思變。

盧秀燕除主打空汙外，還主張恢復老人健保補助，市民看花博拿身分證不限次數免費參觀、調降地價稅等政見，直接的讓利讓小市民很有感；選前最後階段的「韓流」助攻，更大大凝聚藍營士氣與向力心。

盧秀燕選前4天辭去立委職務，強調市長不成功，也不會接受不分區立委職務，展現破釜沉舟決心，成了最後助力。

林佳龍力推4年政績牌，仍無法克服綠營在台中的「一屆魔咒」，連任功虧一簣；目前中央仍在民進黨執政，未來入閣，還是2020搭配小英或回鍋選立委，都是選項。若2020民進黨中央選情回穩，林佳龍仍是民進黨不可或缺的重要中生代。

(中國時報)