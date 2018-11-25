林佳龍籲我們永遠都是一家人

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳淑芬 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

「相信台中、相信希望、相信愛」、「我們永遠都是一家人！」連任失利的台中市長林佳龍出面說明，流露出14年來深耕台中的深厚感情。2014年「十年磨一劍」獲市長勝選，他帶「龍團隊」勤走基層銜接地氣，施政成績亮眼，在對手緊咬空汙、經濟猛攻及大環境不佳等因素，他苦嘗敗果，地方也有不少惋惜之聲。

53年次的林佳龍從學者到市長之路，面臨3大人生重大轉折，2005年辭行政院新聞局長，角逐台中市長重挫，決定蹲點台中；2012年當選立委，頂著曾是「林教授」及「官員」光環，彎下腰來趕婚喪喜慶走進基層，耕耘10年終拿下台中市長。他出身學者個性內斂、行事一板一眼，4年任內勤走基層積極建設，再磨出新的生命溫度。

林佳龍常說，台灣有2個大安區，台北大安繁華，台中大安是「偏鄉中的偏鄉」，人口只有1萬餘人，沒有公車、自來水。林佳龍惱怒地說「『大細漢、好野窮（貧與窮）』差這麼多」、「台中市民公車10公里免費，這裡沒有公車？」不惜減少市區的班次，把公車開進大安，村莊老小都跑出來看熱鬧像在迎媽祖。

林佳龍推「和平專案」，定期深入山區訪視，還為梨山的小學裝設暖氣，圓了山上學童長年來的夢。「不能救中區、不配當市長」林佳龍振興舊市區的承諾，曾讓不少人捏把冷汗，但綠、柳川果然不髒不臭了，美麗河岸燈景、交通及商機回流而聲名大噪。

林佳龍23日晚間出面發表感言，會場掌聲不斷，高喊「市長加油」，不少人激動落淚。林佳龍感性地說，他在台中10幾年來，唯一的目標就是讓台中更好，這4年來認真努力已奠定很好的基礎，不管有任何難過或遺憾，一定要接受這個結果。

他呼籲市民支持新當選市長的盧秀燕，讓台中繼續進步，無關投票選擇誰，要相信台中、相信希望、相信愛，「我們永遠都是一家人。」

(中國時報)