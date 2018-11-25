秀燕啟臣寬恒 政壇鐵三角成形

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

九合一大選，民進黨力拚「市長連任、議會過半」；國民黨志在「市長拿回來、議員要過半」，藍綠展開攻防，選舉結果綠營挫敗，藍營盧秀燕不僅拿下市長寶座，藍、綠議員分別拿下32、25席，藍大於綠，未來4年藍營可望完全執政、綠地變藍天！

九合一大選後藍綠版圖消長！市長由藍營的盧秀燕勝出，尋求連任的林佳龍敗北；藍、綠市議員席次藍大於綠，藍營選戰主軸「市長拿回來」達標。下屆市長盧秀燕及盧競選總部主委豐原區紅派的江啟臣、競選總部總幹事海線黑派的顏寬恒，新成軍的「藍營鐵三角」，將引領未來中市政壇新局。

台中市藍、綠2014在台中市長選舉中，得票率國民黨拿下42.94％，民進黨57.06％；2014年台中市議員選戰，國民黨得票率為38.23％、民進黨39.91％、親民黨2.59％、台聯黨1.29％。2016年總統大選時，國民黨得票率僅29.82％、民進黨高達55.01％、親民黨15.17％，藍綠得票率互有消長。

本屆台中市議會63席市議員，國、民兩黨各擁28席、27席，親民黨2席及無黨籍6席！部分議員因案當選無效或過世，民進黨張廖萬堅、黃國書轉戰立委後未遞補。市議會剩59席議員中，國、民兩黨勢均力敵各26席維持「恐怖平衡」；親民黨與無黨成重大決策表決「關鍵少數」！

這次台中市議員選戰，民進黨採超額提名，除現任議員再推10位平均年齡35歲新人共提名36人；國民黨老將、政二代及新秀共提37席，黨提名市議員候選人由市長候選人盧秀燕領軍帶領衝刺，發揮聯合拉抬造勢，展現前所未有的團結氣勢，國民黨成長4席、泛綠陣營失守2席。

(中國時報)