韓流淹沒網路聲量 4年施政乏善可陳！新聞透視－藍綠夾殺陷拉鋸 柯文哲走下神壇

2018年11月25日 04:11 中國時報 張潼

當全台灣開票結果陸續抵定，連激戰區高雄市都由國民黨韓國瑜宣布當選時，台北市長選舉仍陷入膠著，這對原本擁有台灣政壇最高人氣的柯文哲來說，無疑是神話破滅。柯這次選戰遭到藍綠夾擊下，除4年施政表現被批評乏善可陳，取消重陽敬老禮金、公宅等政策又成為選戰痛腳，選情開高走低，顯示柯P神話被打破，柯神已走下神壇。

外溢失靈 支持3人全落敗

不僅自己選得艱辛，今年柯文哲走出台北市，盼將外溢效應擴及新竹縣徐欣瑩、彰化縣黃文玲、嘉義市蕭淑麗，但3人全數落敗，北市友柯議員候選人也沒選出亮眼成績，相較國民黨的韓流效應，柯P更是相形失色。

4年前，柯文哲以素人之姿參選首都市長，除有民進黨禮讓，競選對手連勝文又背負「政二代」權貴子弟包袱，讓他大勝24萬票，且在12行政區票數全贏，其個人魅力、有別於傳統政黨的政治理念，都是他受到選民青睞的主要原因。

政治變色龍 已被看破手腳

經過了4年執政，雖然柯文哲在這次選戰仍主打非藍非綠的白色力量形象，也不斷向選民闡述自己的政治理念，但作為爭取連任的候選人，選民要檢視的是實質政績、執政態度，並非只有未來願景。

更進一步說，柯文哲即便有西區門戶計畫、市場改建啟動等「政績」，但比起被垢病的領導統御風格、4年2萬戶公宅跳票、取消重陽敬老金等對民眾「直接有感」的表現，以及他在兩岸立場上忽而說兩岸一家親，忽而又致歉，甚至選前明明柯綠早就分手，但與綠營之間的關係仍相當曖昧、操作棄保等做法，在政治和兩岸議題態度上「騙藍騙綠騙北京」等搖擺立場，也被看破手腳，造成柯這次選情如此艱辛。

陸空戰無力 選情開高走低

2018這場選戰，柯文哲在選前挨批政治變色龍，又受到韓流影響，導致失去了網路高聲量，空軍作戰已經受挫，陸戰部分又欠缺奧援，施政表現也不足以明顯加分，加加減減之下，原本自詡擁有台灣人最高包容程度、能夠改變台灣政治文化的柯文哲，也不得不認清一件事實，那就是柯P神話已經幻滅，他必須走下神壇，好好重整腳步了。

(中國時報)