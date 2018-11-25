史上最僵持 柯丁遲未現身談話

九合一選舉合併10案公投24日開票，台北市長候選人柯文哲開票晚會，現場支持者拿著手機全場點亮，隨著音樂搖擺。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導
由於選票數量多使投票時間也倍增，投票所外民眾大排長龍，市長候選人柯文哲（中）夫婦在人龍中排隊等待。（王英豪攝）
台北市得票率

史上最僵持、開票到隔天！原本外界預料台北市長選戰呈現無黨籍柯文哲、國民黨丁守中五五波，沒想到，這場五五波選戰竟從24日下午4點一路開票10小時。由於票數差距大約都在千票左右且互有領先，直到開票漸漸進入尾聲，柯才拉開約4000多票差距，但因太過緊繃，雙方陣營都表示要等選委會宣布，才會現身發表談話；最後直到凌晨1點半，仍有20多個票匭沒開完。

從24日下午4點開票開始，當各縣市勝敗選陣營陸續發表感言，台北市因為投票踴躍，根據台北市選委會資料，直至晚間近8時，才全數完成投票，且開票後，柯文哲、丁守中持續拉鋸，甚至有電視台一度報導兩人差個位數選票。

因為持續膠著，柯陣營原定晚間7點55分要由柯文哲親自主持「國際記者會」，接著到四四南村開票之夜發表演講，只能不斷順延，直到晚間10點半還無法舉辦，最後競選團隊宣布柯文哲要等官方選委會公布正確結果後，直接到四四南村開票之夜場地發表演說。

遲遲沒有結果之下，原定晚間10點就結束的開票之夜晚會只好不斷延長、延長、再延長，原本安排的最後一棒表演者、年僅11歲的街頭藝人白芯羽只有15分鐘演出時段，竟然一路從7點45分唱到11點半，讓一向是柯文哲鐵粉的白也忍不住在台上說：「我的聲音沙啞了！」

最後，開票之夜只好靠競辦團隊撐場，包括發言人、政策幕僚都逐一抱著吉他上台唱歌撐時間，現場則持續有3萬多名柯粉苦候不願離開；有人用手機亮出「柯P我們等你」字樣，全場最後更亮起手機燈海，氣氛雖緊繃但也不失感動。

北市選委會表示 ，此次開票史無前例開到隔天，以往最遲至當天晚間8點就會開票完畢，但這次綁公投案，票投不完，24日晚上8點才全數投票完畢，不僅民眾罵翻天，3萬名選務人員更是首度跨夜開票，十分誇張。連台北捷運也因應開票較晚結束。

(中國時報)

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