邊開票邊投票 含淚投柯棄保發酵

2018年11月25日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市開票狀況一路僵持，直到晚間11點，柯文哲、丁守中連誰擁有領先趨勢都無法明顯看出，雙方開票之夜活動也不斷延長、再延長，直到今天凌晨2點截稿前仍未等到選委會公布結果。

原本台北市選情就呈現五五波，外界一般評估，如果柯文哲能夠甩開丁守中、姚文智連任成功，主要原因有三：其一，柯陣營大力催票、鞏固中間選民發揮作用；其二，柯選前透過與挺韓國瑜的「館長」陳之漢合體開直播，搶攻淺藍選票，一方面又藉競選總幹事小野、太太陳佩琪與民進黨營造友好氛圍，雖挨批「騙藍又騙綠」、「算計選票」，但的確收到一定的效果；其三，棄保效應發酵。

原本在姚文智選前努力衝刺之下，藍綠各自歸隊越趨明顯、棄保效應可望遞減，但小英文膽、文化總會祕書長林錦昌現身柯文哲選前之夜，再次讓棄保發酵。

另外，台北市原本就有「棄姚保柯」的氛圍，許多淺綠民眾評估姚文智勝選機會低，打算票投柯文哲，以免台北市重回國民黨執政，但昨天法定4點投票截止，卻因票投不完，中選會開放4點前排隊的民眾可以投完為止，形成「有投開票所還在投票，有的卻已在開票」的奇怪現象。如此一來，當深綠或綠營的「柯黑人士」看到柯丁極度僵持，甚至民進黨在全台選情崩盤，出現「含淚投柯」的情況，畢竟，只要不讓丁守中勝選，民進黨就不算輸，頂多維持過去4年的局勢。

也就是說，4點後投票的民眾除非原先就支持丁守中，原本支持姚文智的人，有很大機率改投柯文哲，這從各行政區柯、丁得票率也可看出端倪。2014年柯12行政區全拿，此次藍營票倉大安文山區，丁守中得票高於柯文哲，但綠營票倉中山大同、士林北投，仍是柯勝出，可見棄姚保柯的效應確實有助於柯文哲勝選，成為決定2018首都選戰結果的最主要關鍵。

(中國時報)