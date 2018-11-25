姚哽咽認敗 鞠躬說再見

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨首都之役，仍敗下陣來！民進黨台北市長候選人姚文智昨宣布敗選宣言，他哽咽地說，這場戰役一路走來，已打過美好的一仗，要祝福新當選的台北市長。他強調，自己未來不會接受任何政治職務，保證說到做到，離開前向在場支持者鞠躬說「再見」。

雖然昨天開票、投票一度混亂，但當柯陣營跟丁陣營與姚保持明顯差距時，姚文智的得票率約在17％左右徘徊，最後在晚上8點40分提早宣布敗選。晚會現場不少支持群眾哭紅了雙眼，揮舞著姚的競選主軸旗子「Taiwan Taipei」，還呼喊要姚下次繼續選。

姚文智說，雖然投票情形混亂，但他仍然承認失敗，雖然結果令人失望，但他會祝福期待新任台北市長對國家首都認真付出，讓台北更加繁榮進步。

姚表示要謝謝蔡英文總統、行政院長賴清德、競總同仁、姚姚姊妹會志工及家人全體總動員，也特別感謝海基會祕書長姚人多，「這麼多人幫忙，姚文智還是失敗，所有責任都是我努力不夠，需要反省檢討」。

姚離開舞台前，再度向現場支持者鞠躬，並向支持他的選民說「再見」，表示未來不會接受任何政治職務。步下舞台後，姚向現場支持者、志工逐一握手，有支持者對他說加油，有人則大喊「蔡英文下台」、「洪耀福下台」，但姚向民眾示意不必這麼說。

(中國時報)

勝負難分 丁支持者如坐雲霄飛車 抹黑牌失效 神探大勝電火球

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。