姚哽咽認敗 鞠躬說再見

2018年11月25日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨首都之役，仍敗下陣來！民進黨台北市長候選人姚文智昨宣布敗選宣言，他哽咽地說，這場戰役一路走來，已打過美好的一仗，要祝福新當選的台北市長。他強調，自己未來不會接受任何政治職務，保證說到做到，離開前向在場支持者鞠躬說「再見」。

雖然昨天開票、投票一度混亂，但當柯陣營跟丁陣營與姚保持明顯差距時，姚文智的得票率約在17％左右徘徊，最後在晚上8點40分提早宣布敗選。晚會現場不少支持群眾哭紅了雙眼，揮舞著姚的競選主軸旗子「Taiwan Taipei」，還呼喊要姚下次繼續選。

姚文智說，雖然投票情形混亂，但他仍然承認失敗，雖然結果令人失望，但他會祝福期待新任台北市長對國家首都認真付出，讓台北更加繁榮進步。

姚表示要謝謝蔡英文總統、行政院長賴清德、競總同仁、姚姚姊妹會志工及家人全體總動員，也特別感謝海基會祕書長姚人多，「這麼多人幫忙，姚文智還是失敗，所有責任都是我努力不夠，需要反省檢討」。

姚離開舞台前，再度向現場支持者鞠躬，並向支持他的選民說「再見」，表示未來不會接受任何政治職務。步下舞台後，姚向現場支持者、志工逐一握手，有支持者對他說加油，有人則大喊「蔡英文下台」、「洪耀福下台」，但姚向民眾示意不必這麼說。

(中國時報)