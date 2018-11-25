抹黑牌失效 神探大勝電火球

2018年11月25日 04:11 中國時報 葉德正 、 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜總部24日舉行開票勝選之夜，侯友宜票數穩定領先對手蘇貞昌，在現場關心選情的支持者隨著領先差距越拉越大，面露開心的神情。（黃世麒攝）

新北市得票率

新北市長選舉結果，國民黨侯友宜囊括116萬、得票率約57％，相較於蘇貞昌87萬票、約43％得票率，侯大勝約29萬票，創下歷屆以來藍綠版圖差距最懸殊的紀錄，各選區幾乎大獲全勝，勝選原因除了中央執政失民心，地方執政優勢、侯正義親民形象、綠營抹黑民眾反彈等因素，也連帶造成蘇敗選。侯友宜昨晚也首度帶著太太任美鈴出席晚會，感謝外界的支持。

一路領先 幾乎大獲全勝

對比上屆朱立倫獲得近96萬票，險勝游錫堃的93萬4000多票，這次選舉侯大贏蘇約29萬票，符合侯友宜從初選民調一路領先局面，再現「藍綠吸票機」魅力。

新北市29區中，侯友宜除了在中和、永和、新店、汐止等傳統藍軍大票倉都成功守下，且領先幅度不小，其中，中和、永和、新店三地，侯友宜幾乎囊括近7成選票，守住藍營基本盤。

藍綠勢均力敵的板橋區，侯友宜拿下53％得票率；綠大於藍的土樹三鶯地區，侯同樣獲得55％到60％，兩者持續拉大。

泛綠票倉 三新蘆淡生鏽

北海岸汐止、金山、萬里、石門等區，傳統藍綠版圖為55比45，與國民黨這次得票率相差無幾，行政院長賴清德雖全力輔選蘇貞昌，但不敵侯友宜的魅力，綠營全面瓦解。

反觀泛綠鐵票倉三重、新莊、蘆洲、淡水等地區，蘇貞昌並沒有拉大與侯友宜的差距，幾乎五比五打成平手，甚至大淡水地區，侯友宜幾乎拿下6成選票，綠營鐵票倉嚴重生鏽。

如履薄冰 一張票一世情

侯友宜總部從下午4時開票起，支持者陸續湧入，隨著開票結果持續領先，現場氣氛也越來越嗨，新北市長朱立倫先登場感謝選民肯定，晚間9時10分許，侯友宜與太太任美鈴一起抵達會場，現場氣氛嗨到最高點，侯友宜也上台正式宣布當選。

侯友宜先感謝投給他的市民，強調「一枝草一點露、一張票一世情」，接著感謝長官朱立倫打下基礎讓他勝選，更向對手蘇貞昌致意，強調他會把蘇貞昌政見列為參考，打造更好的新北市。

侯友宜說，在戲棚下看選舉很久了，看過太多負面選戰，他這次站出來，堅持用正向力量向前行，此時他牽起身邊太太的手並高舉說「這是我太太任美鈴」。

他感謝太太面對抹黑，依舊不斷要求他用忠厚、惜福、理解、包容來看待選舉過程的一切，「我們要改變台灣選舉文化，不需要用負面選舉，我們不要再悲情、不要仇恨，要迎向陽光。」

不過侯友宜強調，勝選後要戰戰兢兢、如履薄冰，全力以赴並隨時告訴自己，民意如流水，如果不努力稍有鬆懈，就會對不起新北市民的託付，他會用過去38年為國家犧牲奉獻的精神，拚新北市與中華民國的一個好未來。

(中國時報)