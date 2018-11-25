蘇得票43％ 跌破羅文嘉防線

2018年11月25日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市長選舉侯友宜約57％得票率贏過對手的43％，創下有史以來藍綠版圖最大差距，蘇貞昌比羅文嘉在2005年民進黨選情最低迷時，參選台北縣長所獲得的44.3％得票率還低，「羅文嘉防線」徹底潰敗，地方人士都對結果深感訝異。

2005年台北縣長選舉，國民黨周錫瑋以54.87％得票率贏過民進黨羅文嘉的44.3％，這是民進黨近20年市長得票率最低底線，隨後2010年蔡英文拿下47.39％，上屆游錫堃也有48.78％，綠營版圖不曾低於47％。

面對藍營最強棒侯友宜，綠營派出民調最高的前縣長蘇貞昌出馬，也獲得中央資源大量挹注，但兩人民調始終存有極大差距。

民進黨籍新北市議會副議長陳文治說，蘇貞昌從參選以來不斷引領議題潮流，仗打得漂亮，得票結果確實不如預期，甚至比預期差很太多，民進黨從創黨以來不是沒有失敗過，虛心檢討，這些都是成長，民進黨也會再起。

國民黨新北市黨部主委李乾龍分析，除侯友宜形象佳，地方黨部也加強組織聯繫工作，把幾乎分崩離析的地方黨部重新凝聚，以藍營最擅長的綿密組織戰著手，固守偏藍的同鄉會，也因侯出身嘉義，打入傳統支持綠營的嘉義、雲林同鄉會的組織。

原本內部評估大約勝過對手15萬票就算大勝，沒想到，竟然勝過對手29萬票，超乎內部預估想像，足證最後關頭，綠營的抹黑戰及謝長廷重提南非武官事件，反而引起民眾反彈。他也強調，民意如流水，相信侯友宜會謹記選民託付，做好市長工作。

(中國時報)