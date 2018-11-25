朱立倫挑戰2020 更需大破大立

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中國時報
／新北報導

國民黨侯友宜高票當選新北市長，現任市長朱立倫8年期末考過關，但從侯友宜到韓國瑜非典型政治明星的崛起，代表藍營大老政治走入歷史，朱要如何突破僵局，以全新論述再獲選民青睞，是他挑戰2020最大考驗。

朱立倫曾被視作馬英九後藍營最耀眼之星，從意氣風發的明星立委、桃園縣長，到當上全台最大直轄市長，總統之位幾乎唾手可得，但隨著藍營漸露疲態，2016年他不計毀譽參選總統，卻大輸對手蔡英文300多萬票。

過去國民黨政治人物大多出身世家，從國外留學歸國投身政治，一路平步青雲，但看這次侯、韓的崛起，他們沒有家族後援、沒有地方派系結盟，在藍綠惡鬥中，靠著草根形象與大破大立的改革口號，殺出一條血路。

朱立倫在新北市政績卓越，從三環三線逐步完成，國民運動中心一座一座完工，不僅招商、環境年年第一，甚至公共托育、托老政策全台仿效，校園有機營養午餐的有機農業供需平台，成為不少縣市取經對象。

不過，政績表現卓著，但朱立倫始終未獲五星市長肯定，不是他做得不好，而是他仍走過去典型藍營政治人物「溫良恭儉讓」路數，論述呆板，無法給選民煥然一新的感受，自然印象模糊。

以國民運動中心建設為例，市府不斷宣傳，媒體不斷報導，但網路點閱率低迷；諷刺的是，朱立倫曾在滑水道被自己民政局長撞翻，甚至是失敗新聞攝影大賞的一張醜照，點閱率卻創新高，印證選民需要新鮮、有趣的刺激感，而非傳統的優良政績。

藍營新生代青黃不接，大老政治也陸續被掃入歷史灰燼，朱立倫在這次輔選過程全台跑透透，看得出他有更上一層樓決心，如何重塑形象，將是未來關鍵。

(中國時報)

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