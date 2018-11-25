堅持不出惡言 正向力量獲認同

2018年11月25日 04:11 中國時報 譚宇哲

侯友宜參選新北市長以來遭逢內憂外患，從黨內初選時被對手質疑「藍皮綠骨」，後期更面對綠營對手鋪天蓋地的抹黑戰術，侯堅持不口出惡言，選戰最後面對抹黑，幕僚不斷勸說「主動出擊」，他內心一度猶豫，但最終堅持「正向力量」，終獲選民認同。

侯友宜過去以正義警察形象深受藍綠政界肯定，被新北市長朱立倫延攬為副手後，推動市政的能力也受到市府幕僚高度讚許，直到踏入人生第一場選舉前，侯的操守與能力，堪稱零瑕疵。

沒想到，投入選戰後，侯友宜一腳踩進「大家來找碴」的遊戲，不只黨內初選的競爭對手開始攻擊他是「3億探長」、「藍皮綠骨」，質疑他的個人操守，綠營對手蘇貞昌更是一路拿侯友宜家人財產爭議，批判侯的個人操守。

侯屢被對手抹黑重傷，又因堅持正向選舉，不願惡言相向，選前1個月的民調被蘇急起直追，侯友宜競選辦公室坦言，當時許多幕僚在開會時勸侯要主動反擊，扭轉一路挨打的局勢，但都遭侯否決。

侯友宜在許多公開場合一直強調「台灣人受夠了藍綠惡鬥」，他確實做到了，雖然這句口號也曾被對手蘇貞昌嘲諷「怎麼不去叫國民黨的人不要惡鬥」，明顯的，侯友宜以身作則，堅持不抹黑、不口出惡言。

公辦辯論會上，侯友宜謹守對昔日老長官的尊重，一開場就向老縣長問候致意，固然口才不佳，政策論述都說不過蘇貞昌，但展現的風度已讓民眾留下深刻印象。

反觀蘇貞昌與黨內人士一搭一唱打抹黑戰，侯高票勝選證明「台灣人受夠了藍綠惡鬥」，這也證明侯堅持正義的理想，可說是選戰中的清流。

(中國時報)