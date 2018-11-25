段、謝反輔選 催出賭爛票

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中國時報

新北市長選舉，民進黨從中央到地方聯合猛打對手侯友宜，反激起泛藍選民危機意識，最後階段，立委段宜康大打財產問題、駐日代表謝長廷質疑南非武官案，反催起選民的「賭爛票」，可說是侯友宜勝選「幕後功臣」。

侯友宜參選以來，從鄭南榕自焚事件、文大宿舍與徐自強刑求事件，民進黨傾全黨猛攻侯友宜，但侯民調不減反增。

緊接著，促轉會張天欽「東廠說」的錄音帶外洩，讓外界看清民進黨傾全力抹黑侯友宜的真面目，即使監察院公布文大宿舍調查報告，搭配親綠媒體影射侯友宜欠稅，再加上本身極具爭議性的段宜康一天一爆料，不僅讓民眾麻木，反激起泛藍選民危機意識；選前最後一天，謝長廷又爆料南非武官事件，指侯友宜根本沒有出面跟陳進興談判，此舉反催出更多的「賭爛票」。

侯友宜曾被民進黨破格重用，大讚英雄形象，還曾要他參選嘉義、台中市長，如今代表國民黨參選就被罵成狗熊，這種矛盾態度的高度反差，也引起反感。

蘇貞昌過去政績卓越，但畢竟離開新北10幾年與地方脫節，當初又在神明前立誓不選新北卻自毀諾言，更找來鄭南榕、陳定南遺孀，但悲情牌難獲民眾共鳴。

最後階段，蘇陣營猛攻侯友宜老婆買新莊土地企圖炒地皮，但說詞複雜；反觀媒體爆料蘇貞昌曾失竊180萬不報案，民眾一看就知內情不單純。

相較之下，侯友宜在執政優勢下發揮得淋漓盡致，一場場活動透過「輪轉」的台語，塑造憨厚、正義形象，勝選自然不意外。

(中國時報)

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