一屆魔咒發威 王惠美翻轉彰化

國民黨彰化縣長候選人王惠美（左）確定勝選後，拉著競選總部的主委謝式穀（右）發表勝選感言，感謝選民的支持，將進行改造彰化的承諾。（鄭任南攝）

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中國時報
／彰化報導
彰化縣得票率及宜蘭縣得票率

彰化縣長選舉「一屆魔咒」發威！國民黨候選人王惠美挑戰連任的民進黨彰化縣長魏明谷，從開票就一路領先，王惠美得37萬4298票，魏明谷28萬171票，彰化縣26鄉鎮，不僅北彰的鄉鎮市全一片藍，連向來是民進黨票倉的南彰，除二水和竹塘兩鄉鎮外也都變天。

一路領先 贏近10萬票

這次百里候爭霸戰，國民黨一確定提名王惠美，就和擁有執政優勢的魏明谷呈現勢均力敵，隨著藍軍日益整合，王惠美的民調也從平盤、微幅領先，到穩定領先。但最後拉大到9萬4127票，雙方陣營同感意外，幾乎是上屆藍、綠得票互換。差距雖大，但選民表現也是最冷靜的一次。

魏明谷競選總部開票沒多久，就籠罩低氣壓，縣長魏明谷坦然接受失敗，晚上8點出面發表敗選感言，表示尊重彰化縣民的選擇，接受這樣的結果，也恭喜對手王惠美，彰化仍是他永遠的故鄉。

他感謝所有支持者的栽培，每個鄉親都是他的貴人，尤其縣府團隊在過去1000多個日子，做了許多事，更感謝蔡英文總統、行政院長賴清德多次下鄉輔選，給予經費挹注，讓彰化的建設成果被看見。

魏謝鄉親 都是恩情人

魏明谷沒替敗選找藉口，指選舉結果似乎是全面性的，但仍有桃園、新竹和基隆等縣市成功連任，是個人努力不夠。

勝選的王惠美則在熱情支持者簇擁和前議長謝式穀陪同下向支持者深深一鞠躬，感謝彰化鄉親父老兄弟姐妹的幫忙支持，強調選戰已結束，要不分你我，團結合作，堅定力量，熱愛彰化這片土地。

齊拚經濟 施政不擾民

王惠美也感謝其他縣長參選人，這段時間以來打了一場美好的選戰，強調對選民的承諾，不會因選戰結束而有所鬆懈，今天以後，就是責任加重的開始，要更努力讓彰化成為少年人追夢、完成夢想新故鄉，打造在地工作好生活，世世代代美好家園。

(中國時報)

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