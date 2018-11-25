宜蘭插回藍旗 林姿妙贏了

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙成為首位宜蘭縣女縣長，24日晚她再三感謝，認為所有相信她、陪她一路走來的鄉親都是她的「恩情人」。（李忠一攝）

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中國時報
胡健森、／宜蘭報導

九合一選舉落幕，宜蘭縣一如預期「綠地變藍天」，在競選期間一路領先的國民黨候選人林姿妙成功擊敗民進黨陳歐珀，不只讓宜蘭縣在相隔9年後重現藍天，更成為宜蘭縣第一位女縣長，意義不凡。

昨晚7點40分，林姿妙勝選已成定局，她出現在溪南競選總部時，支持者齊呼：「縣長好！」慶祝勝利的鞭炮聲不絕於耳，林姿妙上台時數次鞠躬，感性地說，所有一路陪伴的鄉親都是她的「恩情人」。

林姿妙創下新紀錄成為首位宜蘭縣女縣長，她說，自從登記參選宜蘭縣長，鄉親一路鼓勵，即便期間媒體有鼓勵、有批評、有中傷，但鄉親都願意相信她，讓她能為宜蘭縣認真打拚。

林姿妙說，她會視縣民如家人，未來施政不會擾民，會為士農工商發展拚經濟，讓鄉親可以過比較好的生活，將來還要持續與鄉親們共同努力為宜蘭縣打拚。

相較林姿妙陣營的勝選氣氛，隨著票數差距也愈來愈大，陳歐珀總部工作人員與支持者知道大勢已去，晚間7點50分，陳歐珀在妻子徐慧諭、縣黨部主委黃建財及競選總部主要幕僚等人陪同下，向依然守在總部的支持者表達謝意。陳歐珀表示，恭喜林姿妙，同時也祝福林姿妙推動縣政工作，能讓宜蘭縣更好、更進步。

陳歐珀說，自己的努力不夠，坦然接受人民的選擇，人民才是真正的主人，自己會謙卑檢討改進，這輩子將會繼續顧好宜蘭，也對支持自己的鄉親父老表示最大謝意，也期待大家團結起來，讓宜蘭的未來更好。

(中國時報)

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