溫馨牌奏效 打到陳歐珀痛點

2018年11月25日 04:11 中國時報 李忠一

民進黨陳歐珀以近3萬票之差敗給國民黨林姿妙，讓國民黨第2度在宜蘭插上藍旗，但陳歐珀敗因在初選已埋下，立委任內屢傳爭議、選戰期間攻守失據，無法穩固綠營基本盤面，陳歐珀找總統、院長來助陣，卻找不回感動，但票數創新低，民進黨不得不檢討。

獲得9.5萬票的陳歐珀，是歷年來民進黨候選人得票數最少的一次，即便是2005陳定南敗選，陳當時獲得11.2萬餘票。陳歐珀與上屆林聰賢的16萬票相較，足足掉了6萬多票。

宜蘭縣政治版圖是綠大於藍，但民進黨在縣長選戰提名卻機關算盡，1年換3次縣長，引發民眾批評，初選時還技術性排擠聲勢較佳的宜蘭市長江聰淵，而代理縣長陳金德根基未穩，讓原本就不被看好的陳歐珀僅憑遵守黨內遊戲規則出線。

2005年陳定南選縣長、陳歐珀選宜蘭市長時的「點亮宜蘭河事件」，陳定南被質疑賄選，陳歐珀沒挺身澄清，至今不少人耿耿於懷，陳定南遺孀可跨縣市為蘇貞昌錄製競選廣告，但陳歐珀連「陳定南」3字都難以提及。

相對而言，國民黨林姿妙穩紮穩打，選情一路看好，讓陳歐珀在內憂外患之下，留下民進黨縣長得票數最低的難堪紀錄。

尤其選前3天，林姿妙4名子女露面打溫馨牌，正好打中陳歐珀缺少感動與溫度的要害。

勝選的林姿妙，長期用心經營基層，展現她的親和力，即使因口條不好一再遭到對手攻擊，但並不影響宜蘭縣民對她的好感，加上林姿妙提出的「全縣學童免費營養午餐」，以及「拚出宜蘭好生活」，對宜蘭縣民而言，這兩項政見深得人心，勝選毫不僥倖。

(中國時報)