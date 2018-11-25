跟中央綁太緊 魏明谷難回天

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中國時報

歷來彰化縣長選舉都深受大環境牽動，在社會瀰漫著要給民進黨教訓的氛圍下，魏明谷上次狂贏10萬票，這次完全顛倒，軍公教年金改革、經濟不景氣等因素，都成為王惠美勝選的優勢。

彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，過去一直是傳統藍、綠板塊的分野；從1989年起民進黨周清玉當選縣長後，藍、綠輪流執政，但總是民進黨當1屆後，又換上國民黨2屆，這次魏明谷爭取連任，仍無法突破「一屆魔咒」。

這次選戰，王惠美作為挑戰者，並不打負面選舉，主動出招不多，主要是採取穩紮穩打的傳統戰術，魏明谷在擁有行政優勢下還是倒輸，恐怕也在重大公共政策讓人無感，引以為傲的打造「風光大縣」，離岸風電吸引上兆投資，讓人憂慮風險太大，連昔日力挺的環保團體也不支持。

再者，社福政策不穩定，上任後全面營養午餐加入排富條款，今年才又恢復，還有369重陽敬老禮金等，也是今年加碼發放，都被批評根本是為了選舉而發，讓浮動的票源流向王惠美。

最重要的是，魏明谷陣營把這場選戰和中央綁得太深，號稱千億交通建設，人們沒有切身感受；蔡英文來彰化輔選13次，把選戰基調打成「守護台灣民主價值」，不僅讓人有錯置20年前之感，也讓人倒盡胃口，幾乎綠軍基本盤都要崩了，遑論再加分。

王惠美在民進黨中央執政下，打出要彰化捷運高架化要納入前瞻預算，也不談能源政政策等策略，能夠勝出，在於讓人覺得挑戰者風格平實，沒有去全盤推翻建設，也不特別激化對立，在此策略上搏得人心。

(中國時報)

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