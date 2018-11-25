國民黨光復金門 縣史首位楊縣長

楊鎮浯（左三）當選金門縣長，誓言全力打造金門亮麗新未來。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

國民黨徵召的楊鎮浯，以2萬3520票險勝尋求連任、無黨籍陳福海的2萬2719票，擊敗號稱全金門最會選舉的對手，也實現讓金門藍天再現的目標，而金門自民選縣長以來，每回都是陳、李對決，不是陳縣長、就是李縣長，今年則出現首位楊縣長。

46歲楊鎮浯，只選過立委和縣長，2016年初試啼聲，即在8搶1的立委選戰中以絕對優勢擊敗2任立委的吳成典，這回在6搶1的縣長角逐中脫穎而出，確立他成為金門政壇一顆閃亮新星。

楊鎮浯在選戰開打後，就以蔡英文親自拍板敲定「禮讓」陳福海，民進黨不提名參選，把這場選戰推向「藍綠對決」高度，成功凝聚黨內鐵票基本盤，繼之強攻「金酒赴大陸東北試釀案」，重炮打擊全程主導的陳福海縣長洩漏金酒核心技術，讓金門福利財源的「金雞母」面臨生存威脅，激發鄉親普遍憂慮和不滿情緒，再搭配炮轟陳福海賤賣「祖產」精華段縣有地的攻勢，都讓對手窮於應付。

針對陳福海引為主要政績的兩岸通水典禮和醫療專機常駐金門，楊鎮浯也以訴諸鄉親的方式，抨擊對手收割歷任縣長、民代努力成果，而讓陳福海無法占得上風；另也直指他不尊重專業，動輒對局處主管惡言相向，幾段在網路流傳被指為「神曲」的縣府主管會報錄音檔，更讓陳福海的公教票大幅流失。

相較4年前，陳福海在大、小金門5鄉鎮完勝，這回情勢逆轉，除東半島的金湖鎮和金沙鎮小贏外，在人口最多的西半島金城鎮、金寧鄉，乃至於曾席捲近半的烈嶼鄉，均明顯落後。

(中國時報)

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