張逆轉勝 李重蹈一屆魔咒

張麗善（中）當選雲林縣長，與競選團隊合影，左起國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、競選總幹事張嘉郡和其兒子、副手斗六市長謝淑亞，立委許毓仁（右）則來賀喜。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣得票率

雲林縣長選舉激戰至最後一刻，張麗善以4萬7000餘票逆轉李進勇，恢復藍天，終結13年綠色執政。24日選票開一半，李進勇旋即宣布敗選，向張麗善恭賀。張麗善淡定發表勝選感言，她的當選是對哥哥的肯定，她要將此榮譽感謝鄉親，也要與獄中的哥哥一起分享榮耀。

一路領先 贏4萬多票

雲林縣長選舉投票率約6成9，張麗善以21萬770票擊敗李進勇的16萬3325票，藍綠得票率是53.83％比41.72％。

縣長選戰開打以來，張麗善的民調緊咬李進勇，李進勇保持微幅領先，未出現黃金交叉，最逼近李時張仍輸2％至3％，選情膠著渾沌。

但昨天開票張麗善一路領先，綠大於藍的鄉鎮李進勇也僅小贏，重演4年前張麗善「小贏大敗」的局面；傍晚6點半票數約開到一半，李進勇已輸4萬票，在臉書自行宣布敗選，隨後到斗六競選總部向支持者宣布「一切是上帝最好的安排」。

李恭喜張 願天佑雲林

李進勇繼基隆市長連任失利之後又重蹈一任魔咒，他先感謝沒有支持他的雲林鄉親，讓他在故鄉終結自己的政治事業，故鄉的土很軟，跌倒比較不那麼疼；他也要向支持他的鄉親表達歉意，無能繼續守護家園，最後恭喜張麗善，願天佑雲林。台下支持者一片哀淒，他還鼓勵大家「不要哭，要微笑面對」。

張麗善宣布當選感言時兩度提及胞兄張榮味，她感謝鄉親對哥哥任內5年多擘畫雲林縣重大建設的肯定，她要把榮耀與獄中哥哥一起分享。

稱當選是對哥哥肯定

她表示，當選縣長責任重大，她會好好保護農漁民，讓農漁產品有好通路，如禮運大同篇一樣，人盡其才、地盡其利、貨暢其流，選舉過程的恩怨，她一笑泯恩仇，放下路更寬廣。

(中國時報)

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