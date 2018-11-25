越挫越勇 張麗善贏了張榮味妹妹

2018年11月25日 04:11 中國時報 周麗蘭

張麗善時隔4年再度挑戰縣長寶座，在不被看好聲中越挫越勇，在毫無執政資源下贏得選戰，除她與斗六市長謝淑亞搭檔策略奏效，以農民為首的「討厭民進黨」助攻，加上韓流外溢效應，綠色執政13年，恢復藍天雲林上場，「張麗善」贏了「張榮味妹妹」，在政壇上與胞兄張榮味平起平坐。

本次雲林縣長選舉在張榮味、蘇治芬兩大藍綠操盤手都缺席，可說是張麗善與李進勇的單挑，張在水井規費政策、冷鏈物流中心議題緊咬李，李遲於因應，但民心已思變。

號稱農業首都的雲林縣，一年來菜價屢屢瀕臨破盤有苦說不出，農委會動輒當作政治攻防，以冰冷數據打臉農民，吳音寧事件更令農民忍無可忍，廣大沉默農民選擇默默以選票怒吼，張麗善的勝選可說是農民反撲。

選戰策略上，張麗善陣營在張榮味入獄後一度群龍無首，但隨即補充斗六市長謝淑亞生力軍，穩住大斗六票倉，陸續與泛藍參選的鄉鎮市長、縣議員共同造勢，形成母雞帶小雞的風向，彌補胞兄張榮味奧援的缺憾。

相較之下有執政優勢的李進勇，雖然蘇治芬表面歸隊，但也只從相敬如冰升級為相敬如賓，擁有戰力的蘇派動員有限，以致李陣營的組織戰呈現分崩離析狀態，4年來「只有縣府團隊沒有競選班底」的李進勇呈現孤軍奮戰狀態。

李進勇執政缺點不大，但黨中央執政缺陷如黑洞，投票前又爆出豐年社長幫斗南鎮農會出書遭逼退事件，更惹惱知識分子。4年前縣長選舉李進勇以5萬7038票擊敗張麗善，本次選舉回雲林公投的青年票，這次似乎反而被張麗善吸走。

張麗善背負張家派系政治的包袱與資源，特別是張榮味7月間突遭判刑定讞入獄，反而激發悲憤交集氛圍，9年磨一劍，緊鑼密鼓的選戰洗禮使「張榮味的妹妹」成為「張麗善」，不僅重振藍軍士氣，也延續了張家的政治命脈。

(中國時報)