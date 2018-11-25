一路纏鬥 黃敏惠險勝涂醒哲

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠（中）24日以些微差距驚險拿下市長寶座，在競選總部慶祝時，激動地喜極而泣。（范揚光攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市得票率

嘉義市長選舉3強鼎立，選戰打得難分難解，24日開票後國民黨黃敏惠與爭取連任的民進黨涂醒哲一路纏鬥，差距由數十票、數百票到千餘票，黃敏惠一路小贏，氣氛從忐忑不安到最後狂喜，「凍蒜」喊得震天響，涂醒哲競總則一路氣氛低迷，蕭淑麗競總凝重。

依市選委會公布開票結果，黃敏惠得票5萬8558票、涂醒哲得票5萬6256票，蕭淑麗得票2萬5572票，黃敏惠以2302票險勝涂醒哲。

黃敏惠競總從開票後心情緊繃，一開票從100、200、300票小贏涂醒哲，後來一度小輸7票、數10票，2人票數一路高低起伏，守候在總部的支持者也忐忑不安，時而歡呼，時而低落，眾人全神貫注緊盯開票螢幕，心情隨著數字跳動忽上忽下。

隨著票數差距破千票，全場歡呼不已，尤其關鍵區眷村票大幅領先蕭淑麗、涂醒哲，藍軍歸隊，集中選票投給會贏的人，黃敏惠陣營如吃了定心丸，晚上約8時許自行宣布當選。

黃敏惠發布當選感言說，這次勝利，是大家的勝利，她自年初參選以來，感受到市民殷切期待，一步都不敢鬆懈。

而面對這次選舉的無情抹黑，已經過去了，正義公理已經贏得勝利，讓我們一起向前走，嘉義一定贏。

涂醒哲發表落選感言說，抱歉讓大家失望，雖然我們贏的里比較多，但得票比較少，當然有大環境的問題，但主因是自己認真不夠、打拚不夠，感謝市府同仁及競選團隊的努力，並恭喜黃敏惠當選。

(中國時報)

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