黃敏惠重做馮婦 締完勝紀錄

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中國時報

國民黨黃敏惠回鍋勝選嘉義市長，民進黨籍嘉義市長涂醒哲爭取連任失利，藍營歸隊、黃敏惠的爆發力突圍、民進黨執政不佳的大環境因素，讓「勇媽」成功上演「公主復仇記」，為藍軍光復嘉義市版圖，再次把綠地變藍天，也締造她個人選戰完勝紀錄。

2009年黃敏惠競選連任，對上涂醒哲，黃獲得3萬3764票，涂2萬7221票，黃以6543票獲勝，當時藍營因為票數差距不如預期來得大，認為是小勝綠營，讓綠營及涂醒哲展開2014年反攻。

涂醒哲2014年以8590票逆轉勝，贏藍營陳以真，將南台灣唯一藍旗「綠化」，翻轉為綠色執政，但涂醒哲執政4年，府會關係每況愈下、市府人事不穩定如走馬燈換不停，人和失分。

民進黨主打政績牌，在中央挹注重大建設，以彌補涂醒哲人失和失分的部分，但綠營內部人心意向分歧，無法彌平，基本盤並未傾力相挺，中間選民又流失，造成涂醒哲連任失利，如議員所言成為「涂一屆」市長。

黃敏惠曾執政9年，此次回鍋再戰，是國民黨最落衰的時候，缺乏黨部資產當後盾，她形塑搶救家道中落的「勇媽」形象，從零開始，拜訪基層，由於無行政資源奧援，舉步維艱，但她以「不止步」精神奮戰不懈，先訴求過往的政績，再主打經濟牌政見，觸及民眾期待經濟翻轉的心。

藍軍因議長蕭淑麗脫黨以無黨參選，造成黃、蕭2個女人內訌、分裂，涂醒哲被認為可以坐收漁翁之利，但選戰到最後形成藍綠對決，藍軍歸隊，蕭儘管力挽被邊緣化的險境，但在東區及眷村沒有開出理想票數致敗選。

(中國時報)

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